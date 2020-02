Mỹ Tâm hát về nỗi cô đơn

Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện tâm trạng của người yêu đơn phương qua MV "Vậy cũng vui".

Ca khúc do Mỹ Tâm sáng tác, thuộc thể loại Ballad, kể cô gái thầm yêu một người. Cô một mình đón lễ tình nhân nhưng xem như người ấy đang ở gần.

MV được quay đơn giản, ghi lại cảnh Mỹ Tâm đi hái bắp, hoa hồng và tham quan khu vườn. Khi màn đêm buông xuống, cô nhóm bếp nướng bắp, trang trí "bàn tiệc" rồi một mình đàn hát. Địa điểm ghi hình là biệt thự cách xa trung tâm TP HCM của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm ra MV mới MV "Vậy cũng vui" của ca sĩ Mỹ Tâm. Video: Youtube.

Ngay khi ra mắt, MV được khán giả đón nhận. Nhiều người khen video đơn giản, thú vị và tìm thấy sự đồng cảm qua lời hát: "Muốn yêu nhưng ngại nói ra bởi sợ không được đáp lại, sợ sau này khó nhìn mặt nhau", "MV giản dị nhưng khắc họa rõ nét tâm trạng của người yêu đơn phương"...

Trước đó, ngày 14/2, Mỹ Tâm đăng tải video ngắn đàn hát Vậy cũng vui. Ca sĩ nhiều lần nêu câu hỏi về cách đặt tên ca khúc mới trên Facebook.

Mỹ Tâm nướng bắp trong MV mới. Ảnh: Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, là ca sĩ có tầm ảnh hưởng trong nước và châu Á. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia. Sự kiện này tôn vinh những thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards.

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay Chị trợ lý của anh công chiếu đầu năm 2019, Mỹ Tâm liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn và album nhạc phim. Tháng 9, cô ra mắt MV Anh đợi em được không?, thu hút nhiều lượt xem trên Youtube.

Hiểu Nhân