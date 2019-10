Mỹ Tâm biểu diễn tại 'Tuần lễ Trang sức DOJI 2019'

Á hậu Tú Anh xuất hiện tại sự kiện với vai trò vedette. Đây là lần hiếm hoi cô sải bước trên sàn catwalk kể từ sau khi kết hôn. Tú Anh trình diễn tuyệt phẩm trang sức Nữ thần kim cương - The Goddneas of diamond, nặng 60 carats, nằm trong bộ sưu tập "The Glamour". Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa hàng nghìn viên kim cương cùng kỹ thuật tinh xảo và hơn 500 giờ chế tác tỉ mỉ của các nghệ nhân bậc thầy.