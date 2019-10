Mỹ phẩm Miri ra mắt phái đẹp

Hướng tới mục tiêu nâng tầm mỹ phẩm thương hiệu Việt, Miri ra đời mang tới nhiều lựa chọn cho phụ nữ Việt Nam bên cạnh các thương hiệu trong và ngoài nước khác.

Khu trưng bày các dòng sản phẩm của Miri.

Tên gọi Miri được lấy theo triết lý của loài chim ri Lonchura - trung thành và thủy chung. Tại sự kiện, đại diện VXH - CEO Nguyễn Văn Bảo cho biết, Miri muốn thể hiện sự trung thành với với giá trị Việt, góp sức nâng tầm sắc đẹp của người Việt. "Miri - Con chim ri mà VXH ấp ủ suốt một thời gian dài, đã sẵn sàng cất cánh", ông Bảo nói.

Lần ra mắt này, thương hiệu mỹ phẩm Miri trình làng 4 dòng sản phẩm nổi bật bao gồm: bộ sản phẩm chăm sóc da mặt, bộ sản phẩm dưỡng da toàn thân, bộ sản phẩm serum, bộ sản phẩm trị mụn. Ttham khảo các sản phẩm tại website miri.com.vn.

Đại diện ban lãnh đạo Vạn Xuân Holding cùng Hoa hậu người Việt thế giới 2017 Nguyễn Hạ My thực hiện nghi thức ra mắt.

Đại diện thương hiệu cho biết, Miri mong muốn đồng hành lâu dài cùng nhan sắc Việt. Sản phẩm của Miri có nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên, sản xuất theo dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng chất lượng và thị hiếu người dùng.

Ca sĩ Hà My hát chia vui cùng thương hiệu.

Đồng hành cùng sự kiện ra mắt sản phẩm có Hoa hậu người Việt thế giới 2017- Nguyễn Hạ My, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Duy Đạt, Quỳnh Anh - The voice kids, ca sĩ Hà My.

Tại sự kiện, Vạn Xuân Holdings cũng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho các khách mời với giải thưởng tiền mặt trị giá hàng chục triệu đồng, cùng voucher nghỉ dưỡng tại căn hộ Ocean Vista - Sealinks Phan Thiết.

Thông tin chi tiết liên hệ Miri Store: 19 Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM Hotline: 091 777 2 777 Email: info@miri.com.vn Website: miri.com.vn

