Mỹ nhân 'Mặt trăng ôm mặt trời' sinh con trai

Vợ chồng Han Ga In - Yeon Jung Hoon đón thành viên mới sau ba năm sinh con gái.

Công ty quản lý của Han Ga In cho biết nữ diễn viên sinh mổ tại bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 13/5, mẹ tròn con vuông. Người đại diện cảm ơn sự ủng hộ, chúc phúc của khán giả dành cho Han Ga In.

Vợ chồng Han Ga In.

Cô sinh con gái đầu lòng năm 2016, hiếm khi chia sẻ ảnh con. Diễn viên từng trải qua giai đoạn suy sụp vì sảy thai năm 2014. Chồng cô, tài tử Yeon Jung Hoon, nén nỗi đau để động viên vợ, giúp cô vực dậy tinh thần.

Han Ga In trong 'Mặt trăng ôm mặt trời' Ga In trong "Mặt trăng ôm mặt trời".

Han Ga In và Yeon Jung Hoon trúng tiếng sét ái tình khi đóng phim Khăn tay vàng, họ tổ chức hôn lễ năm 2005. Ga In sinh năm 1982, được yêu thích qua Mặt trăng ôm mặt trời, Tinh thần Triệt Quyền Đạo, Lớp kiến trúc 101... Yeon Jung Hoon hơn vợ bốn tuổi, từng đóng Phía đông vườn địa đàng, Bác sĩ đồ tể... Gần đây, anh đóng My Healing Love của đài MBC.

Theo Yonhapnews

Như Anh