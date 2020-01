Mỹ nhân Hàn xin lỗi fan vì hẹn hò

Momo - thành viên nhóm nhạc Twice - lo sợ fan tổn thương khi cô công khai yêu ca sĩ Heechul.

Trong bức thư tay gửi fan đăng trên diễn đàn của công ty quản lý ngày 6/1, Momo chia sẻ bối rối sau khi lộ chuyện hẹn hò đàn anh. "Ngày đầu của năm 2020, tôi làm các Once (tên cộng đồng fan của Twice) ngạc nhiên, tôi rất xin lỗi. Tôi đã trăn trở rất nhiều trước khi viết ra bức thư này. Liệu tôi có làm các bạn tổn thương thêm?", ca sĩ viết.

Ca sĩ Momo. Ảnh: Soompi.

Cô cho biết hạnh phúc, may mắn khi gia nhập nhóm nhạc Twice và được Once ủng hộ. Ngoài ca hát, nhảy múa, cô hạnh phúc khi được trò chuyện, gần gũi fan. Once là động lực, sức mạnh để cô cố gắng. Cô mong mang đến cho người hâm mộ niềm vui, hồi ức tốt đẹp.

Momo và Heechul công khai yêu nhau hôm 2/1 sau nhiều lần bị đồn hẹn hò. Đông đảo fan chúc mừng hai thần tượng song cũng có các ý kiến chỉ trích họ "lừa dối" fan vì từng phủ nhận yêu nhau.

Momo 24 tuổi, người Nhật Bản, sang Hàn Quốc làm thực tập sinh năm 2012. Năm 2015, cô ra mắt với nhóm Twice, đảm nhận vai trò nhảy chính. Heechul hơn bạn gái 13 tuổi, là thành viên nhóm Super Junior.

momo nhảy Momo khoe vũ đạo. Video: Youtube.

Theo MBC, fan Hàn Quốc mặc định họ góp phần nuôi sống và giúp nghệ sĩ tạo tầm ảnh hưởng. Người hâm mộ quan niệm trong số tiền cát-xê "khủng" mà sao nhận được có chi phí "bán" đời tư, nghĩa là nghệ sĩ chỉ được là người của công chúng, không được phép yêu đương. Để không làm mất lòng fan, nhiều sao Hàn che giấu chuyện tình cảm. Không ít nghệ sĩ sự nghiệp xuống dốc vì bị fan phản đối chuyện yêu đương.

Như Anh