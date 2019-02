Jung Da Bin là diễn viên trẻ triển vọng của Hàn Quốc hiện nay, từng đóng Wonderful life (Lối sống tuyệt vời), Thủ tướng và tôi, She was pretty, Hoa trong ngục... Cô sinh năm 2000 tại thủ đô Seoul và ra mắt làng giải trí với vai trò người mẫu khi mới ba tuổi. Da Bin được khen bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt to tròn, biểu cảm sinh động.