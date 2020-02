Mỹ nhân Hàn bị gạ làm 'gái bao'

Diễn viên Hàn Quốc Jang Mi In Ae bị người môi giới hỏi giá để cô làm tình nhân của đại gia.

Trên trang cá nhân hôm 31/1, người đẹp 36 tuổi đăng đoạn tin nhắn giữa cô và người môi giới mại dâm. Người này cho biết một đại gia "có hứng thú" với Jang Mi In Ae, gạ gẫm cô làm gái bao. "Em cứ suy nghĩ kỹ đi, sau đó chúng ta bàn bạc điều kiện", người môi giới nhắn cho nữ diễn viên. Cô mắng người môi giới, bảo "cút đi".

Diễn viên Jang Mi In Ae. Ảnh: Newsis.

Theo News1, Jang Mi In Ae từng nhiều lần bị gạ gẫm bán thân, nhận những bình luận khiếm nhã từ khán giả. Jang Mi In Ae tức giận vì không được tôn trọng, cho rằng làm diễn viên như cô đôi khi bị coi như món hàng hóa.

Jang Mi In Ae gia nhập làng giải trí từ 2003, từng đóng Nonstop 4, Rainbow Romance, A Happy Woman, Missing You, Almost Love... Năm 2013, sự nghiệp diễn xuất của cô chững lại vì vướng scandal sử dụng propofol - chất gây mê trong danh mục chất cấm ở Hàn Quốc, thường chỉ được dùng trong phẫu thuật. Nữ diễn viên sau đó nhận án treo. Đầu năm 2019, Jang Mi In Ae tái xuất màn ảnh qua phim truyền hình My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment của đài KBS. Hiện cô còn kinh doanh trung tâm mua sắm.

Jang Mi In Ae làm người mẫu ảnh Jang Mi In Ae làm người mẫu ảnh. Video: Youtube.

Như Anh (theo News1)