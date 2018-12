Mỹ nhân 24 tuổi Hàn Quốc diễn cảnh nóng ở lần đầu đóng phim

Những tác phẩm nổi bật trước thềm Liên hoan phim Cannes 2018 / Đại diện của điện ảnh Hàn được tán dương ở Cannes

Burning của đạo diễn Lee Chang Dong công chiếu ở Liên hoan phim Cannes hôm 16/5. Phim xoay quanh nhân vật Lee Jongsu (Yoo Ah In đóng) - chàng trai làm nghề giao hàng. Anh được cô gái sống cùng khu phố là Haemi (Jeon Jong Seo) nhờ chăm sóc mèo khi cô du lịch châu Phi. Lúc trở về, Hae Mi giới thiệu với Jongsu về Ben - chàng trai cô quen trên đường du lịch. Nhiều chuyện bí ẩn xảy ra từ khi Ben kể với Jongsu anh có sở thích đốt các căn nhà bị bỏ hoang. Vài hôm sau, Haemi biến mất, Jongsu nghi ngờ Ben liên quan đến sự mất tích này.

Trailer phim Burning

Theo Chosun, lần đầu đóng phim, Jeon Jong Seo có nhiều cảnh táo bạo như khỏa thân nhảy múa trong nắng chiều, "quan hệ" với Yoo Ah In. Cô bày tỏ không thấy cảnh giường chiếu với Yoo Ah In quá khó vì được anh giúp đỡ tận tình. Cô thoải mái và hạnh phúc trong lần hợp tác này. Trong khi đó Yoo Ah In khen ngợi dù mới chạm ngõ điện ảnh, Jeon Jong Seo mạnh dạn và chuyên nghiệp.

Những cảnh nhạy cảm trong Burning nhận được khen ngợi từ giới phê bình, nhất là cảnh Jeon Jong Seo khỏa thân nhảy múa. "Đây là một trong những cảnh phim đẹp nhất trong ấn tượng của tôi những năm gần đây. Nữ diễn viên cởi bỏ từng lớp váy áo, sau đó nhảy múa không theo quy tắc nào. Và cứ thế, vừa nhảy vừa khóc. Người xem cảm nhận được sự cô độc, bơ vơ của cô ấy nhưng chỉ có thể đứng bên thở dài", cây viết của Ifeng nhận định.

Steven Yeun, Jeon Jong Seo và Yoo Ah In (từ trái sang) - dàn diễn viên của "Burning".

Burning chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami, được đạo diễn Lee Chang Dong thai nghén trong tám năm. Phim nằm trong top được đánh giá cao nhất tại LHP Cannes năm nay. Các nhà phê bình của chuyên trang điện ảnh Ioncinema chấm Burning 3,7 điểm. Chỉ có hai tác phẩm đạt số điểm này, phim còn lại là Cold War của đạo diễn Ba Lan Pawel Pawlikowski. Ngoài ra, tạp chí điện ảnh Screen (Anh) chấm bộ phim 3,8 điểm - cao nhất trong các phim từng tham gia LHP Cannes. Trước đó, phim được chấm điểm cao nhất là Toni Erdmann (2016) của đạo diễn Maren Ade - với 3,7 điểm.

Từ trái sang: Steven Yeun, Jeon Jong Seo, Yoo Ah In và đạo diễn Lee Chang Dong tại LHP Cannes.

Đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc từng nhiều lần có phim tranh giải tại LHP Cannes. Năm 2007, Secret Sunshine mà ông đạo diễn mang về cho Jeon Do Yeon giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Năm 2010, ông nhận giải "Kịch bản xuất sắc" với Poetry.

Những hình ảnh khiến Jeon Jong Seo bị dư luận Hàn phản ứng.

Tuy nhận được ca ngợi từ truyền thông quốc tế, tại Hàn Quốc, một bộ phận khán giả Hàn quay lưng với bộ phim này vì scandal của các diễn viên Jeon Jong Seo và Steven Yeun. Jeon Jong Seo bị chỉ trích "coi thường khán giả, kiêu căng" khi tỏ thái độ khó chịu, lấy áo che mặt khi xuất hiện ở sân bay Hàn Quốc để sang Pháp. Trong khi Steven Yeun gần đây bấm "thích" bức ảnh một đạo diễn mặc trang phục có in hình Húc Nhật kỳ - quân kỳ Nhật Bản. Lá cờ này từng được người Nhật dùng khi chiếm đóng Đông Á và trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, nên bị coi là mang tính xúc phạm tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Trước chỉ trích của dư luận, Steven Yeun đã thừa nhận thiếu cẩn trọng và xin lỗi khán giả.

Như Anh