Mỹ nam 'Vườn sao băng' tìm lại hào quang

Sau scandal đời tư, Kim Hyun Joong - đóng "Vườn sao băng" - có nhiều concert, được fan quốc tế ủng hộ nhưng sự nghiệp ở quê nhà bết bát.

Ngày 2/2, Kim Hyun Joong thu hút sự chú ý của trăm nghìn fan Nhật khi lưu diễn tại nước này. Anh tâm sự về mơ ước, cuộc sống và trình diễn loạt hit, trong đó có This is love, The smile in wine. Trên Twitter, Instagram, người hâm mộ quốc tế chia sẻ loạt ảnh, video của tài tử Hàn và nói sẽ mãi ủng hộ anh. Trước đó, buổi diễn của Hyun Joong tại Macau (ngày 22/1) và Manila (Philippines, ngày 25/1) cũng thu hút hàng trăm nghìn người.

Nhiều báo giải trí Nhật đưa tin show diễn của Kim Hyun Joong.

Các concert đầu năm 2020 của Hyun Joong nằm trong tour vòng quanh thế giới Bio Rhythm, khởi động từ tháng 8/2019. Tài tử 34 tuổi nói muốn đến gần khán giả quốc tế, gửi lời cảm ơn fan và mong tìm lại hào quang như 11 năm trước. Hiện tại, anh đã thực hiện 13 đêm nhạc tại nhiều nước châu Á (Thái Lan, Hong Kong...) và châu Mỹ (Mexico, Bolivia, Peru)... Anh tiếp tục đến châu Âu và một số nước châu Phi.

Theo Sports Kyunghyang, Kim Hyun Joong có sức ảnh hưởng lớn với fan thế giới, dù tai tiếng bủa vây. Tháng 8/2019, anh tung CD Salt gồm ba ca khúc: The smile in wine, Life without you và Bark matic. Ca khúc chủ đề The smile in wine sau đó đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật, Mexico, Ecuador, Israel, Chile, Peru, Nga, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, UAE, Hong Kong, Macau, Đài Loan (Trung Quốc)... Fan nước ngoài liên tục vào trang cá nhân của anh để bày tỏ tình cảm, ngưỡng mộ tài năng. Truyền thông Hàn cũng bất ngờ với thành tích Hyun Joong đạt được tại thị trường âm nhạc quốc tế.

* Ca khúc "The Smile in Wine"

Ca khúc 'The Smile in Wine' của Kim Hyun Joong Video: Kimhyunjoong606.

Dù gây tiếng vang thế giới, Kim Hyun Joong gần như bị khán giả quê nhà quay lưng. Nhiều khán giả trên Pann đồng tình quan điểm: "Có thể fan quốc tế vẫn chào đón Hyun Joong nhưng anh sẽ không thể tìm lại hào quang ở Hàn Quốc, bởi với fan Hàn, chỉ một vết nhơ, sự cố gắng của bạn trước hay sau đó đều đổ xuống sông, xuống biển".

Theo đó, tháng 8/2014, Hyun Joong bị bạn gái cũ cáo buộc hành hung, dẫn đến sảy thai. Tài tử bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn suốt bốn tiếng. Sau đó một tháng, anh xin lỗi nên Choi rút đơn kiện. Theo Dispatch, anh phải nộp phạt năm triệu won tội làm tổn hại tinh thần và thể xác bạn gái.

Luật sư của nam diễn viên cho biết trước đó đôi bên đã hòa giải xong xuôi, anh đưa Choi 600 triệu won (gần 12 tỷ đồng) để cô giữ kín sự việc, tuy nhiên, Choi vẫn đi kiện. Sau scandal, cả hai tha thứ và nối lại quan hệ. Đầu năm 2015, Choi thông báo mang bầu lần hai, dự sinh tháng 9 cùng năm. Gia đình Hyun Joong muốn Choi tới bệnh viện để xác thực chuyện có thai, kiểm tra tình trạng sức khỏe em bé (nếu có). Tuy nhiên, Choi không có mặt. Sau đó, anh kiện bạn gái cũ tống tiền và làm xấu hình ảnh của mình. Đáp lại, Choi kiện Hyun Joong tội hành hung và ép cô phá thai.

Vì Choi sinh con, vụ kiện chưa thể chấm dứt. Để tránh ồn ào, tài tử nhập ngũ. Tháng 12/2015, tòa án yêu cầu Choi xét nghiệm ADN đứa trẻ, kết quả xác thực là con của Hyun Joong. Vụ kiện kéo dài đến tháng 10/2018, tòa án bác đơn kháng cáo Choi vì không có bằng chứng nam diễn viên hành hung khiến cô sảy thai hay ép phá thai. Choi bị phạt một năm bốn tháng tù vì tội gian dối và phỉ báng Hyun Joong, phải bồi thường 100 triệu won (hai tỷ đồng ). Theo Pann, dù thắng kiện, scandal với Choi vẫn khiến sự nghiệp của Kim Hyun Joong tàn lụi.

Nhiều khán giả nhận xét Hyun Joong phong độ ở tuổi 34.

Gần 5 năm nay, Hyun Joong chưa một lần được gặp con, phim Khi thời gian ngừng trôi (When Time Stopped) do anh đóng chính có tỷ lệ người xem thấp kỷ lục đài KBS. Dưới những bài viết về anh vẫn nhiều lời chỉ trích. Hyun Joong sống khép kín hơn sau biến cố, làm bạn với cún cưng. Tại Nhật năm ngoái, anh nói sống hết mình để theo đuổi ước mơ, làm những điều mình thích như đi xe đạp, tổ chức concert và viết các ca khúc...

Hyun Joong sinh năm 1986, nổi đình đám với vai trò trưởng nhóm nhạc thần tượng SS501. Năm 2009, anh gây "bão" châu Á với vai Yoon Ji Hoo trong Vườn sao băng.

* Kim Hyun Joong trong "Vườn sao băng"

Kim Hyun Joong trong 'Vườn sao băng' Video: KBS.

Cuối năm 2011, tại lễ trao giải Yahoo Asia Buzz Awards, anh được vinh danh hai giải thưởng lớn: Nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo (với 56 triệu phiếu bầu), Nam ca sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất (7,8 triệu phiếu bầu). Anh còn được trao giải Nghệ sĩ nam của Hàn Quốc được bình chọn nhiều nhất qua mạng Hong Kong và Đài Loan. Năm 2012, anh thắng bình chọn Đẹp trai nhất Hàn Quốc. Khi ấy, truyền thông Hàn nhận định Kim Huyn Joong là đại diện tiêu biểu của Hallyu (làn sóng Hàn Quốc)...

Thanh An