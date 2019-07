MV của Hoàng Thùy Linh, Đen được xem nhiều trong tháng 6

"Để Mị nói cho mà nghe", "Hai triệu năm" là hai trong các video nhạc thu hút khán giả, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

‘Để Mị nói cho mà nghe’ - Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thuỳ Linh - Để Mị Nói Cho Mà Nghe

MV mang màu sắc sinh động, kể về giấc mơ của cô học trò ngủ gật trong lớp. Hoàng Thùy Linh hóa thân nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Cô xây dựng hình ảnh Mị với tính cách tự do, quyết đoán. Chi tiết cởi dây trói, múa hát giữa đường, đánh pao bằng vợt tennis mang cảm hứng về nữ quyền. Đạo diễn đưa vào MV những nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm văn học Việt Nam: Tràng (Vợ nhặt - Kim Lân), Chí Phèo và Thị Nở (Chí Phèo – Nam Cao), lão Hạc và cậu Vàng (Lão Hạc – Nam Cao), chị Dậu (Tắt đèn – Ngô Tất Tố)...

Sản phẩm kết hợp nhạc EDM và giai điệu âm hưởng Tây Bắc. Ra mắt ngày 19/5, đến cuối tháng 6 MV đạt hơn 14 triệu lượt xem trên Youtube.

‘Hai triệu năm’ – Đen, Biên

'Hai triệu năm' - Đen

MV được đầu tư 2 triệu đồng. Từ đầu đến cuối MV, Đen ngâm mình trong nước và rap. Anh thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu bằng hình ảnh con sóng từ bình lặng đến dữ dội. Sau hơn hai tuần ra mắt, Hai triệu năm đạt gần 17 triệu lượt xem trên Youtube.

‘Em hơi mệt với bạn thân anh’ – Hương Giang

Trích MV 'Em hơi mệt với bạn thân anh' - Hương Giang Trích đoạn MV "Em hơi mệt với bạn thân anh".

Ca khúc do Trang Pháp sáng tác, Masew phối khí theo thể loại Electropop và trap. Trong MV, Hương Giang hóa thân cô gái xinh đẹp, hoang mang khi thấy bạn thân khác giới của người yêu liên tục xuất hiện và quấy rầy mối quan hệ. MV phát hành ngày 27/6, đến nay đạt hơn 4,5 triệu lượt xem và đứng top 1 thịnh hành trên Youtube.

‘Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn’ – Dương Hoàng Yến

Trích MV 'Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn' - Dương Hoàng Yến Trích MV "Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn".

Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác thuộc thể loại Ballad. Dương Hoàng Yến kể lại chuyện tình tay bốn bằng giọng hát nhẹ nhàng.

Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn là phần hai của MV Không phải em đúng không? được Dương Hoàng Yến ra mắt cuối năm ngoái. Các diễn viên tham gia phần hai gồm Anh Vũ, Quỳnh Kool, Bình An. Kịch tính được đẩy cao khi Anh Vũ yêu Hoàng Yến nhưng tâm trí cô vẫn còn hình bóng Bình An. Bình An tưởng như sẽ hạnh phúc khi đến với Quỳnh Kool nhưng cuối cùng nhận ra mình vẫn còn yêu Hoàng Yến - người anh từng phản bội trước đây. Sau năm ngày ra mắt, MV đạt gần 4 triệu lượt xem trên Youtube.

‘Ai rồi cũng sẽ khác’ – Quang Hà

Quang Hà kể chuyện chia tay bạn gái trong MV mới

MV được phát hành ngày 26/6, là bản ballad do Phúc Trường sáng tác, Đinh Công Hiếu thực hiện video. Quang Hà vào vai người dẫn chuyện tình yêu buồn. Hai diễn viên chính là Quang Sơn và Mai Ngô. Quang Sơn phải kìm nén tình yêu để rời bỏ người thương vì căn bệnh quái ác.

Sau năm ngày ra mắt, MV đạt hơn 2,3 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc gây tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng đoạn đầu giống bài Day By Day của nhóm T-ara. Quang Hà thừa nhận hai ca khúc có phần intro giống nhau 80% nhưng khác tiết tấu. Nhạc sĩ Phúc Trường cho biết trước đây anh chưa từng nghe Day By Day.

