Mua hàng nhận vàng 9999 dịp khánh thành DOJI Tower

Với ưu đãi "Mua Trang sức Vàng tặng quà vàng", ngoài quà tặng một chỉ vàng 999.9, khi mua Trang sức vàng 24K, khách hàng nhận ngay nhiều quà hấp dẫn: lá Bồ Đề may mắn, Charm vàng may mắn, hộp quà trang sức, quà tặng Mỹ nghệ Kim Bảo Phúc, thẻ bình an, trâm cài áo