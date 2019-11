Monsoon mở màn dưới mưa

Hà NộiBốn ban nhạc trong nước và quốc tế biểu diễn trong tiết trời mưa lạnh, trước hàng nghìn khán giả ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Tối 1/11, đêm đầu tiên trong chuỗi ba buổi diễn của Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music Festival) diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của ADOY, Mariyah, Vũ x Skylines Beyond Our Reach và Kodaline. Thời tiết mưa lạnh nhưng hàng nghìn khán giả xếp hạng từ chiều cùng ngày, mong có vị trí gần sân khấu. Nhiều nhóm nhạc nghiệp dư biểu diễn tại sân khấu phụ của chương trình từ khoảng 17h. Các nghệ sĩ như Soobin Hoàng Sơn, nhóm nhạc Lộn Xộn tới giao lưu.

Ban nhạc Hàn Quốc ADOY mở màn đêm diễn. Ảnh: Đạt Phan.

Đêm nhạc bắt đầu khoảng 19h với phần diễn của ban nhạc Hàn Quốc ADOY. Ba màn hình được bố trí hai phía và phía sau ban nhạc, trình chiếu trực tiếp hình ảnh trên sâu khấu được trang trí với nhiều hiệu ứng hình ảnh biến hóa, khiến khán giả thích thú. Âm nhạc của nhóm là sự kết hợp giữa disco, pop rock và nhạc điện tử - chịu ảnh hưởng từ các ban Tame Impala hay Fleet Foxes. Các sáng tác được hát bằng tiếng Anh, xoay quanh chủ đề tuổi trẻ, tình yêu và khát khao được sống một cuộc đời không buồn tẻ. Sau các bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, ADOY làm nóng không khí với ca khúc sôi động Don't Stop khiến hàng nghìn khán giả cùng nhún nhảy. Juhwa - ca sĩ của nhóm - bắt nhịp cho khán giả cùng hòa giọng trong các phần diễn.

Nữ ca sĩ Đan Mạch - Mariyah. Ảnh: Đạt Phan.

Ca sĩ Mariyah biểu diễn cùng một nghệ sĩ nhạc điện tử và trống. Âm nhạc của cô giàu màu sắc World music, tổng hòa từ các phong cách hiphop, punk và nhiều chất liệu âm nhạc từ các vùng latin hay văn hóa Digan (Gipsy). Màn trình diễn bắt đầu khi mưa trở nên nặng hạt. Dù không có các ca khúc nổi tiếng tại Việt Nam, năng lượng của Mariyah và đồng nghiệp khiến khán giả thích thú, hưởng ứng.

Vũ cùng ban nhạc Skylines Beyond Our Reach là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại nhạc hội năm nay. Với biệt danh "hoàng tử indie", nam ca sĩ hát những bản hit làm nên tên tuổi của anh như Đông kiếm em, Lạ lùng... Phần lớn khán giả thuộc lời và đồng ca trong suốt phần diễn. Vũ cùng biểu diễn một số sáng tác trong album Vũ trụ song song phát hành hổi tháng 6. Sở hữu lượng fan trong nước đông đảo, Vũ nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ hàng nghìn khán giả. Nhiều người bật đèn điện thoại, đưa tay theo điệu nhạc khi Vũ cất lời ca.

Vũ hát Lạ Lùng tại Monsoon 2019. Video: Huy Mạnh. Hàng nghìn khán giả hát "Lạ Lùng" cùng Vũ. Video: Huy Mạnh.

Nhạc sĩ Quốc Trung - người sáng lập chương trình - lên sân khấu cảm ơn các nghệ sĩ và người hâm mộ vì tình cảm cho Gió Mùa suốt các năm qua. Sau đó, Kodaline - headliner của chương trình - khép lại đêm diễn đầu tiên của mùa hội năm nay. Nhóm nhạc Ireland bắt đầu với các bản nhạc pop điện tử sôi động trong album mới Politics of Living - phát hành cuối năm 2018. Phần diễn cao trào khi nhóm hát các bản hit theo phong cách pop ballad thuộc hai album đầu tay như The One, Honest... Steve Garrigan hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả: "Bạn khiến trái tim tôi ấm áp như mùa hè, dù trời đang mưa lớn" - lời bài hát The One của nhóm.

Steve Garrigan của nhóm Kodaline. Ảnh: Đạt Phan.

Kodaline kết thúc chương trình với hai bản hit nổi tiếng - All I Want và High Hopes - được nhiều khán giả Việt Nam biết đến nhất. Hầu như người xem ở lại đến hết chương trình.

Monsoon tổ chức thường niên từ năm 2014 nhưng bị hoãn năm 2018 vì trục trặc giấy phép. Trở lại sau hơn một năm vắng bóng, lễ hội vẫn tập trung hướng đến lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam và giới thiệu những màu sắc âm nhạc mới từ quốc tế. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 3/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, có nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như Kodaline (Ireland), Hyukoh (Hàn Quốc), Robert Rich (Mỹ) cùng nghệ sĩ trong nước: Vũ, Tiên Tiên, Vinh Khuất...

Đạt Phan