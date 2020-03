Cô phối đồ da với túi xách Gucci dạo phố đêm.Minh Tú sinh năm 1991. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, Minh Tú đoạt danh hiệu " Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á" của Miss Supranational. Năm 2019, cô lấn sân điện ảnh với phim " Hoa hậu giang hồ ".