Emmanuellet sinh năm 1966 tại Paris (Pháp), là vợ đạo diễn Roman Polanski. Ở liên hoan phim năm nay, tác phẩm J'Accuse của chồng cô được tranh giải Sư Tử Vàng và gây bàn luận. Diễn xuất từ năm 1984, Emmanuellet ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: The Diving Bell and the Butterfly (2007), The Ninth Gate (1999), Frantic (1988). Cô từng nhận được ba đề cử César, gồm: Diễn viên phụ xuất sắc trong Place Vendôme (1998) và La Vie En Rose (2007), Diễn viên chính xuất sắc trong Venus in Fur (2013).