Minh tinh Italy qua đời vì viêm phổi

Tây Ban NhaDiễn viên Lucia Bosé - Miss Italy năm 1942 - mất hôm 23/3 vì bệnh viêm phổi, thọ 89 tuổi.

Trên mạng xã hội, gia đình cho biết bà qua đời tại nhà riêng ở thị trấn Brieva (Tây Ban Nha), sau nhiều ngày chống chọi bệnh phổi. Con trai bà - ca sĩ Miguel Bosé - viết trên trang cá nhân: "Mẹ tôi đã qua đời, đi đến nơi tuyệt vời nhất".

Loạt báo tiếng Tây Ban Nha như Telecino, El Comercio... nói diễn viên qua đời do nhiễm nCoV. Còn theo Billboard, tin này chưa được xác nhận. Trước đó, Lucia được điều trị tại bệnh viện thành phố Segovia nhưng xin chuyển về nhà để bên người thân phút cuối.

Lucia Bosé dự một sự kiện ra mắt sách năm 2019. Ảnh: Twitter.

Lucia Bosè sinh năm 1931 tại Milan (Italy), thời niên thiếu làm việc trong một tiệm bánh gần nhà. Năm 1947, bà đăng ký thi hoa hậu và đăng quang. Sau đó, Lucia lọt mắt xanh của đạo diễn Italy nổi tiếng như Luchino Visconti, Giuseppe De Santis hay Michelangelo Antonioni. Đỉnh cao sự nghiệp của bà là trong thập niên 1950 với dòng phim Italian Neorealism (tạm dịch: Chủ nghĩa Tân hiện thực của Italy), qua các tác phẩm nổi bật như No Peace under the Olive Tree hay Cronaca di un amore.

Năm 1955, Lucia cưới đấu sĩ bò tót nổi tiếng Luis Miguel Dominguín và chuyển đến sống ở quê chồng tại Tây Ban Nha. Tại đây, bà tiếp tục đóng nhiều phim nhưng dần gác lại sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Hai người ly dị năm 1956 nhưng tái hôn vào năm 1967. Bà và chồng có ba con, trong đó con trai cả Miguel Bosé (sinh năm 1956) nối nghiệp mẹ trong ngành giải trí, trở thành ca sĩ nổi tiếng tại Tây Ban Nha.

Lucia Bosé bên chồng và các con. Ảnh: Twitter.

Lucia trở lại đóng phim vào cuối thập niên 1960, tiếp tục hợp tác với các đạo diễn Italy như anh em nhà Taviani, Liliana Cavani hay Agustí Villaronga. Bà giải nghệ sau vai chính trong One More Time (2013) của đạo diễn Pablo Benedetti.

Trong hơn sáu thập kỷ đóng phim, bà từng nhận để cử Quả Cầu Vàng của Italy cho vai chính phim Harem Suare (1999) - kể về chuyện hậu cung của đời vua cuối cùng trong đế chế Ottoman. Năm 1998, Lucia cũng nhận giải Cống hiến Trọn đời của Liên hoan phim Cine de L'Alfàs del Pi tại Rome, Italy.

Thay đổi nhan sắc Lucia Bosé qua thời gian Thay đổi nhan sắc Lucia Bosé qua thời gian. Video: Youtube.

Tây Ban Nha hiện phong tỏa toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, bắt đầu từ 14/3. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà, chỉ ra ngoài để đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, bệnh viện hoặc các trường hợp cần thiết khác. Quốc gia châu Âu hiện có 35.136 ca dương tính với nCoV (đứng thứ tư thế giới), trong đó hơn 2.311 trường hợp tử vong.

Đạt Phan (theo Billboard, ABC)