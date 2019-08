Minh tinh 'Hellboy' mang thai lần thứ ba

Diễn viên Milla Jovovich, 43 tuổi, khoe bụng bầu trên trang Instagram ngày 8/8.

Theo People, Milla biết có bầu từ 13 tuần trước nhưng không tiết lộ sớm. "Gần đây, tôi thường xuyên tới bệnh viện. Các bác sĩ khẳng định em bé trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh và gia đình chỉ cần chờ ngày em đến với thế giới", cô viết trên trang cá nhân. Em bé sắp chào đời sẽ là con gái thứ ba của Milla.

Milla Jovovich khoe bụng bầu trên Instagram.

Hai năm trước, Milla phải đến phòng cấp cứu bỏ thai nhi hơn bốn tháng tuổi vì tình trạng sức khỏe của cô. Minh tinh cho biết cả gia đình trải qua quãng thời gian tồi tệ sau sự việc. "Tôi vừa mừng vừa lo khi bác sĩ báo tin. Chúng tôi không muốn hy vọng quá nhiều nên đã giấu mọi người. Nỗi đau trong quá khứ khiến cả nhà sống thấp thỏm suốt những tháng qua", cô nói.

Milla Jovovich là diễn viên người Mỹ gốc Ukraine, nổi tiếng cùng dòng phim hành động và khoa học viễn tưởng tại Hollywood. Cô được biết đến với những vai diễn trong Hellboy, loạt phim Resident Evil, The Expendables, The Fifth Element... Trước khi theo nghiệp diễn xuất, cô từng là người mẫu và ca sĩ được yêu thích tại Mỹ.

Năm 2009, cô kết hôn với nhà làm phim Paul W.S. Anderson. Cặp sao đã có hai con gái Ever (11 tuổi) và Dashiel (4 tuổi). Gia đình hiện sống tại thành phố Los Angeles, Mỹ.

Đạt Phan (theo People)