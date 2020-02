Minh tinh gốc Hàn diện váy Công Trí

MỹSandra Oh - diễn viên Canada gốc Hàn - mặc thiết kế của Công Trí tại tiệc sau lễ trao giải Oscar.

Sandra Oh chọn bộ đầm ánh kim với điểm nhấn ở phần cổ khoét sâu và vai áo lông, mang phong cách quý phái. Minh tinh chọn bông tai đồng điệu màu váy, trang điểm tông hồng.

Sandra Oh tại tiệc Oscar tối 10/2 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles. Ảnh: Reuters.

Tại sự kiện, nghệ sĩ gốc Hàn chúc mừng đoàn phim Parasite đoạt bốn giải Oscar. Cô bày tỏ tự hào vì mang dòng máu Hàn. Cha mẹ Sandra Oh đều là người Hàn Quốc, cô sinh ra ở Ottawa, Canada. Diễn viên nổi tiếng với vai bác sĩ trong phim truyền hình Grey’s Anatomy của đài ABC. Minh tinh 49 tuổi còn lưu dấu ấn qua Under the Tuscan Sun, Sideways... Năm 2019, Sandra Oh đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Quả Cầu Vàng, với phim Killing Eve. Cô còn được đánh giá cao khả năng ứng biến, sự hài hước khi làm MC lễ trao giải Quả Cầu Vàng cùng năm.

Sandra Oh khi lên nhận giải Sandra Oh đoạt giải Quả Cầu Vàng năm 2019. Video: NBC.

Ngày càng nhiều sao quốc tế chọn váy áo của Công Trí tại thảm đỏ các sự kiện lớn. Tại tiệc hậu Oscar năm ngoái, diễn viên Mỹ Kate Bosworth được tạp chí Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp nhất với thiết kế vàng đính cườm, mất 200 giờ để hoàn thiện của Công Trí.

Trang Fashionista đánh giá Công Trí là một trong các nhà thiết kế mang làn gió mới tới các thảm đỏ quốc tế. Sau khi giới thiệu bộ sưu tập tại New York Fashion Week năm 2019, hàng loạt minh tinh như Sienna Miller, Joan Smalls, Julia Garner, Nina Dobrev, Margot Robbie đặt may váy áo của anh. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Michelle Obama - cũng nhiều lần mặc trang phục của Công Trí dự sự kiện.

Như Anh