Thứ ba, 11/6/2019, 15:23 (GMT+7)

Minh Như hát ở lễ tốt nghiệp trung học tại Mỹ

Ca sĩ được hàng trăm bạn học cổ vũ khi thể hiện bài "This is me" ngày ra trường.

Minh Như khóc khi bị loại khỏi American Idol

Trong sự kiện hôm 9/6 (giờ địa phương), Minh Như biểu diễn ca khúc nhạc phim The Greatest showman. Cô diện bộ áo tú tài của trung học Todd Beamer, thành phố Federal Way, bang Washington - nơi cô gắn bó. Giọng ca American Idol khoe nhiều quãng cao và được nhiều học sinh vỗ tay tán thưởng. Minh Như hát 'This is me' Trích tiết mục của Minh Như trong lễ tốt nghiệp. Video: Myra Tran. Minh Như chia sẻ rất hạnh phúc khi được giáo viên phụ trách lễ tốt nghiệp mời hát. Ca sĩ chọn This is me để đánh dấu cột mốc trưởng thành. "Tôi muốn hát ca khúc này trong khoảnh khắc kết thúc thời học sinh để nhắc bản thân tự lập hơn và động viên các bạn luôn tự tin", cô chia sẻ. Trên trang cá nhân của Minh Như, nhiều bình luận khen ngợi chất giọng của cô tiến bộ so với lúc thi American Idol hồi tháng 3. Ca sĩ Hương Tràm - người vừa sang Mỹ du học - nhận xét: "Quá hay". Sau khi tốt nghiệp, Minh Như muốn đi hát chuyên nghiệp ở Mỹ lẫn Việt Nam. Cô cũng theo ngành âm nhạc tại một đại học để nâng cao chuyên môn và tự sản xuất ca khúc trong tương lai. "May mắn, tôi luôn được gia đình sát cánh. Thời gian thi American Idol, bố động viên tôi vượt qua cảm giác hồi hộp", cô chia sẻ. Hiện Minh Như sống ở Mỹ cùng bố mẹ và em trai. Thi thoảng, cô nhận lời biểu diễn ở các show cộng đồng người Việt. Minh Như (phải) bên Hương Tràm khi đi show chung tại Mỹ gần đây. Minh Như gây chú ý khi vượt qua vòng thử giọng của American Idol vào ngày 4/3. Tiết mục One night only (Jennifer Hudson) của cô được ca sĩ Katy Perry, danh ca Lionel Richie... đánh giá cao, tạo cơn sốt trên fanpage cuộc thi với hàng triệu lượt xem. Ngày 25/3, cô tiếp tục vượt qua vòng Hollywood Week với hai tiết mục Chandelier (hát đơn) và Stronger (hát nhóm). Cô dừng chân ở top 40 Thần tượng âm nhạc Mỹ vì giám khảo nhận xét chưa hát hết khả năng. Trần Minh Như khóc nghẹn khi bị loại khỏi American Idol Minh Như khóc khi bị loại khỏi American Idol. Video: Youtube của American Idol. Sinh năm 1999 ở An Giang, Minh Như mê hát từ nhỏ và tập thể hiện lại các nhạc phẩm nổi tiếng bằng cách xem video trên mạng. Sau khi đoạt giải một số cuộc thi hát, cô gái 17 tuổi thuyết phục gia đình cho phép lên TP HCM dự thi X-Factor 2016 vả đoạt quán quân. Sau đó, cô ít đi diễn, chỉ thu âm một số ca khúc phát hành trên mạng. Năm 2018, Minh Như sang Mỹ định cư. Tam Kỳ