Minh Hạnh đưa khung dệt cổ vào show diễn ở Pháp

Bộ sưu tập Hơi thở từ núi rừng Việt Nam (Breathing through the mountain forest of Vietnam) sẽ ra mắt ở bảo tàng Albert Kahn, Boulogne-Billancourt vào 22/9. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình A day dedicate to Vietnam tại Paris.

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết bộ sưu tập lần này tiếp tục mang những đường cắt phóng khoáng, pha họa tiết thổ cẩm, thêu trên nền vải đa chất liệu. Để tạo thêm bản sắc, nhà thiết kế mang theo những khung dệt thô sơ vào show diễn. Hoa hậu Ngọc Hân cùng người mẫu Thanh Tú, Kim Dung và một số người mẫu Pháp tham gia trình diễn.

Ngọc Hân trên poster quảng bá cho bộ sưu tập của Minh Hạnh.

Bảo tàng Albert Kahn ở Boulogne-Billancourt - nơi trình diễn bộ sưu tập - ban đầu là một khu vườn được quy hoạch từ năm 1895. Trước khi thành bảo tàng quốc gia, khu vườn Albert Kahn được thiết kế theo phong cách Nhật Bản và Pháp.

Ý Ly