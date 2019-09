Minh Hằng làm giám khảo 'Kpop Dance For Youth'

Minh Hằng sẽ đảm nhận vị trí 'cầm cân nảy mực' cho cuộc thi nhảy cover Kpop do iOne.net lần đầu tổ chức.

Ngoài Minh Hằng, bộ ba giám khảo cuộc thi còn có ca sĩ Trọng Hiếu, vũ công Bboy Linh 3T. Ban giám khảo sẽ chấm điểm vòng online, diễn ra từ 9/9 đến 6/10 để chọn ra 20 đội xuất sắc vào vòng tiếp theo. Tại vòng biểu diễn, đối đầu và chung kết, các chuyên gia sẽ trực tiếp nhận xét, đánh giá bài dự thi của các đội ngay trên sân khấu.

Tham gia 'Kpop Dance For Youth', Minh Hằng mong muốn có thể góp phần truyền lửa đam mê nhảy, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình với các thí sinh cũng như cố gắng đưa ra những lời nhận xét, thang điểm công tâm.

Nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng.

Là ca sĩ nổi trội về vũ đạo, Minh Hằng đang là gương mặt trẻ đắt show event, quảng cáo và đóng phim. Cách đây 7 năm, cô đã có chiến thắng thuyết phục trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ để bước lên ngôi vị Quán quân. Với sự am hiểu về bộ môn dance sport cùng kinh nghiệm làm giám khảo Got to dance, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Minh Hằng nhận được sự tin tưởng từ đơn vị sản xuất.

Người đẹp đồng thời gửi lời khuyên tới các bạn trẻ hãy thử luyện tập dance sport và chắc chắn bạn sẽ yêu thích bởi đây là một môn thể thao gây nghiện và giúp bạn khỏe mạnh, cơ thể săn chắc hơn.

Tham gia "cần cân nảy mực" cho cuộc thi còn có ca sĩ người Đức gốc Việt Trọng Hiếu. Trọng Hiếu sinh ra và lớn lên tại Đức. Ngay từ nhỏ, anh đã có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và những bước nhảy. Khả năng vũ đạo, cảm nhạc thiên phú đã giúp Trọng Hiếu nhảy được những điệu rất khó ngay cả đối với nhiều vũ công lớn tuổi hơn mình. Năm 10 tuổi, cậu bé Việt kiều đã có cơ hội gặp gỡ và biểu diễn cho Briney Spears xem trên một kênh truyền hình Đức. "Công chúa nhạc Pop" đã tấm tắc khen ngợi tài năng của Trọng Hiếu và khuyên anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Ca sĩ người Đức gốc Việt Trọng Hiếu.

Ca sĩ người Đức gốc Việt đoạt giải quán quân của cuộc thi Dance4Fans tại Đức và châu Âu, vô địch Vietnam Idol 2015. Tháng tư vừa qua, anh còn là giám khảo, đồng thời là khách mời đặc biệt trong cuộc thi nhảy Dance Explosion - World of Dance – Das Grosse Battle trên đất nước Đức.

Đến với cuộc thi nhảy cover nhạc Hàn Quốc dành cho học sinh, sinh viên lần này, Trọng Hiếu kỳ vọng sẽ được chứng kiến nhiều đội thi trẻ trung, sôi động và hết mình vì đam mê với dance. Vị giám khảo cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình các thí sinh và chấm điểm công tâm.

Thành phần ban giám khảo còn có Bboy Linh 3T thủ lĩnh S.I.N.E Team - nhóm nhảy Việt giành giải ba cuộc thi BOTY Thế giới năm 2014. Linh 3T là một trong 16 BBoys xuất sắc của thế giới được các trọng tài quốc tế công nhận. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi lớn về Hip hop và giành giải thưởng lớn trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về dance, Bboy Linh 3T từng cho biết: "Trong một màn trình diễn hip hop, sự sáng tạo được trình bày qua việc các động tác của bạn hợp với âm nhạc thi đấu ra sao, các kỹ thuật thi đấu của bạn khó đến mức nào hay nó lạ mắt và thể hiện phong cách riêng của bạn. Ngoài ra, việc kết hợp những trạng thái cảm xúc của bạn trên sàn diễn như vui, buồn, cười, khóc... sẽ giúp cho khán giả hòa cùng với tác phẩm của bạn".

Thủ lĩnh S.I.N.E Team - Linh 3T.

Đánh giá các bài dự thi gửi về, Bboy Linh 3T cho hay, các đội thi năm nay có nhiều màu sắc đa dạng. Một số nhóm còn khá vụng về trong các động tác. Tuy nhiên, bên cạnh đó là không ít nhóm nhảy chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm giành giải thưởng Kpop dance lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh Minh Hằng, Trọng Hiếu và Linh 3T là hai giám khảo thuộc nhà tài trợ và Thành đoàn Hà Nội. Họ đều là những người từng có nhiều kinh nghiệm ngồi ghế nóng, phần bình luận của các chuyên gia được mọi thí sinh mong đợi. Xem thể lệ cuộc thi tại đây

