Min khám phá thế giới cùng cún cưng trong MV mới

Min sang Hàn Quốc tậu phục trang để quay MV mới / Trung Quân nhặt lá giúp thành viên St.319 quay MV

Từng là thành viên nhóm nhảy St. 319, Min chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp ca hát riêng. Cô gây chú ý với những ca khúc như Tìm, Yêu... Nữ ca sĩ vừa giới thiệu MV Take Me Away với hình ảnh khỏe khoắn, gợi cảm.

Ca sĩ Min từng là thành viên nhóm St. 319.

MV kể về cuộc hành trình trong tưởng tượng của một cô gái với chú chó cưng. Trong chuyến đi ấy, cô vướng vào một vụ cướp ngân hàng và bị cảnh sát truy lùng. Bài hát Take Me Away trở thành câu thần chú giúp cô thoát khỏi những cạm bẫy và cuối cùng có thể tận hưởng chuyến đi trọn vẹn bên cún cưng.

Tâm sự về ca khúc, Min nói: "Tôi mong Take Me Away đem đến cho người nghe những năng lượng tích cực mỗi khi buồn, thất vọng hay chán nản. Tôi muốn họ thấy ở những điều không may, vẫn còn những tia hy vọng".

Min tự viết kịch bản cho MV lần này. Take Me Away do Nhu Đặng làm đạo diễn. Anh là người thực hiện một loạt MV "gây bão" gần đây như Thật bất ngờ hay Vợ người ta.

MV 'Take Me Away' - Min

Đức Trí