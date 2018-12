Meghan Trainor làm đám cưới tại nhà riêng

Ca sĩ Meghan Trainor đính hôn sau một năm hẹn hò / Grammy 2016 - Meghan Trainor khóc khi nhận giải 'Nghệ sĩ mới xuất sắc'

Theo People, Meghan Trainor tổ chức lễ cưới riêng tư cùng Daryl Sabara ở sân vườn nhà cô vào ngày 23/12. "Đó là khởi đầu của một cuộc đời mới, cuộc đời tuyệt vời. Tôi có nhiều hơn những gì từng mong ước", Meghan nói về đám cưới. Chú rể Daryl Sabara khẳng định mình là chàng trai may mắn nhất thế giới.

Meghan Trainor trong ngày cưới. Ảnh: People.

Cô dâu mặc váy cưới của hãng Berta, đi giày Badgley Mischka và chọn trang sức của Norman Silverman. "Tôi không còn là 'người yêu tương lai' nữa, tôi đã là người yêu cô ấy. Tôi rất háo hức", diễn viên Daryl nhắc tới ca khúc Dear Future Husband Meghan Trainor từng thể hiện.

Ca sĩ 25 tuổi gặp diễn viên Daryl Sabara tại một bữa tiệc ở Los Angeles năm 2014. Khi đó cô chưa có tiếng tăm. Sau đó vào năm 2016, Chloe Grace Moretz, người bạn chung của cả hai, tìm cách mối lái cho hai người. Họ hẹn hò và Meghan Trainor nhận lời cầu hôn của Daryl vào cuối năm 2017, trong chuyến đi chơi ở Palm Springs cùng gia đình. Mối quan hệ với Daryl Sabara là nguồn cảm hứng để Meghan phát hành album thứ ba, Treat Myself, vào năm 2019.

'All About That Bass' - Meghan Trainor "All About That Bass" - Meghan Trainor.

Meghan Trainor sinh năm 1993. Cô được coi là hiện tượng của làng nhạc thế giới khi ca khúc All About That Bass đứng vị trí số một ở nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Ca khúc này đã lập kỷ lục mới khi trở thành bài hát được yêu thích nhất Billboard Hot 100 suốt 8 tuần liên tiếp, chấm dứt bảy tuần bất bại của Fancy - bài hát đoạt giải "Ca khúc mùa hè" của bộ đôi Iggy Azalea và Charli XCX. Năm 2016, tại giải Grammy, Meghan Trainor được vinh danh "Nghệ sĩ mới xuất sắc". Tháng 11 vừa qua, cô được mời làm giám khảo cho chương trình The Four: Battle for Stardom trên kênh FOX.

Daryl Sabara sinh năm 1992, được biết tới với vai diễn Juni Cortez trong series phim Spy Kids. Gần đây, anh tham gia một số TV show như Ben 10 và Ultimate Spiderman.

Minh Anh