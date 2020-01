Megan Young cưới

PhilippinesHoa hậu thế giới 2013 Megan Young và bạn trai Mikael Daez kết hôn tại nhà thờ ở vịnh Subic, ngày 25/1.

Đám cưới tổ chức đơn giản với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, cả hai chia sẻ hình ảnh hôn lễ kèm biểu tượng trái tim. Megan diện váy trắng lệch vai thanh lịch còn Mikael mặc tuxedo màu nâu lịch lãm. Cô dâu đeo nhẫn cưới kim cương đính đá topaz màu xanh ngọc.

Megan Young và Mikael Daez trong ngày trọng đại. Ảnh: Instagram.

Tin tức cặp sao kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Cả hai vừa kỷ niệm chín năm bên nhau và sinh nhật lần thứ 32 của Mikael hồi đầu tháng. Megan Young và Mikael Daez công khai tình cảm hồi tháng 3/2017 sau thời gian dài yêu bí mật. Họ có chung sở thích du lịch, ăn uống, tập gym. Ảnh cưới của cả hai thực hiện tại Annecy, Pháp.

Cặp sao trong ảnh cưới thực hiện tại Annecy, Pháp. Ảnh: Instagram.

Megan Young sinh năm 1990, cao 1,7 m. Cô là người đẹp Philippines đầu tiên chiến thắng ở đấu trường nhan sắc Miss World. Cùng năm 2013, Megan Young được Global Beauties bình chọn là "Hoa hậu của các Hoa hậu". Người đẹp từng tham gia các show truyền hình, phim như Never Say Goodbye, Misibis Bay, The Reunion, MariMar, Sergio...

Mikael Daez sinh năm 1988 là diễn viên nổi tiếng qua các phim Someone To Watch Over Me, Legally Blind, The Stepdaughters...

Hiểu Nhân