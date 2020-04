Megan Fox bị chỉ trích khi không đeo khẩu trang

Mỹ"Bom sex" Megan Fox không đeo khẩu trang đi siêu thị, dù chính quyền Los Angeles khuyên người dân tự bảo hộ phòng Covid-19.

Nữ diễn viên 33 tuổi mặc áo phao đen cùng áo phông bên trong, đội mũ len khi đi mua sắm cho gia đình hôm 2/4. Hành động của Fox khiến nhiều khán giả lo lắng khi Los Angeles có thêm 500 ca dương tính với nCoV hôm 2/4.

Megan Fox đi mua sắm hôm 3/4 ở Los Angeles. Ảnh: Backgrid.

Trên Twitter, bức ảnh chụp Megan Fox được chia sẻ rộng rãi, thậm chí bị nhiều người chỉ trích. "Tôi đến siêu thị với đầy đủ găng tay, khẩu trang và cảm ơn những nhân viên vẫn làm việc. Không có họ, chúng ta không có gì ăn trong hoàn cảnh này. Tôi biết một bà cụ 71 tuổi vẫn đến siêu thị Target làm thu ngân, liều mạng vì những kẻ vô ý thức như Megan Fox để nhận mức lương 2 USD mỗi giờ", một người dùng bình luận. Thị trưởng Los Angeles khuyên hơn bốn triệu hộ dân tại đây đeo mặt nạ khi ra đường, phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Megan Fox gắn liền với hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex (2010) với vai gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên 29 tuổi cũng từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Hiện cô sống tại biệt thự trị giá khoảng 2,6 triệu USD gần hồ Toluca, bang California cùng chồng - diễn viên Brian Austin Green - và ba con. Sau khi lập gia đình năm 2010, Megan từ chối đóng phim có cảnh "nóng" vì sợ các con bị ảnh hưởng.

Cảnh nóng bỏng của Megan Fox trong phim Megan Fox trong "Transformer". Video: Dreamwork.

Đạt Phan