MC tự tử ở tuổi 40

AnhCaroline Flack - từng là host chương trình hẹn hò "Love Island" - tự tử ở nhà riêng tại London hôm 15/2.

Người thân Caroline Flack xác nhận thông tin, yêu cầu truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình.

MC truyền hình Caroline Flack. Ảnh: Mirror.

Caroline Flack giữ vai trò host chương trình truyền hình thực tế Love Island từ năm 2015. Tháng 12/2019, cô bị bắt vì nghi vấn hành hung bạn trai 27 tuổi, vị trí host của cô cũng bị người khác thay thế. Cô không thừa nhận tội và được tại ngoại, chờ đến ngày xét xử vào tháng ba tới.

Êkíp Love Island sốc trước tin đồng nghiệp tự tử. "Caroline là thành viên được nhiều người yêu mến của Love Island. Chúng tôi xin gửi lời chia sẻ chân thành nhất đến gia đình và bạn bè của cô" - trang Twitter của đơn vị tổ chức viết.

Caroline Flack sinh năm 1979, là biên tập viên và phát thanh viên người Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp là diễn viên trong phim truyền hình Bo' Selecta! (2002), sau đó dẫn chương trình cho I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, The Xtra Factor... Trang Instagram của cô đạt 2,3 triệu người theo dõi. Năm 2015, cô đứng thứ 5 trong top Những phụ nữ quyến rũ nhất của trang FHM.

Tam Kỳ (theo CNN)