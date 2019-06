Mâu Thủy dùng bơ để dưỡng ẩm, hồi phục làn da

Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 vừa tham dự sự kiện "Beauty Rituals From Nature" ở TP HCM do nhãn hàng Dove kết hợp với Elle tổ chức. Cô diện bộ jumpsuit trắng ôm dáng với phần ống may suông khoe chân dài. Cô được nhiều khách mời khen vì giữ thân hình, làn da và mái tóc khỏe khoắn.