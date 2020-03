Mẫu áo choàng kết hợp thời trang và sự thoải mái

Thương hiệu LessLess dùng vải lanh và lụa để tạo nên những chiếc áo choàng, đầm đắp chéo nhằm tôn vẻ gợi cảm và sự thoải mái.

Thương hiệu LessLess do vợ chồng Alya and Tim Gonta sáng lập, hướng đến những mẫu áo choàng đơn giản. Đôi uyên ương gặp gỡ khi làm việc tại một đài truyền hình ở quê nhà Kiev (Ukraina), sau đó chuyển đến California (Mỹ). Hiện công ty hoạt động ở hai thị trường Mỹ và Ukraine.

Áo choàng LessLess kết hợp giữa thời trang và sự thoải mái khi làm việc tại nhà.

Alya chịu trách nhiệm thiết kế, nghiên cứu thị trường và truyền thông trước khi ra mắt LessLess. Theo cô, tên thương hiệu liên tưởng đến thông điệp "ít là nhiều" (less is more). "Với chúng tôi, đó là vấn đề ý thức tiêu dùng, cảm giác của bạn về bản thân, không nhất thiết phải mua quá nhiều thứ. Bạn có thể mua một món đồ và phối chúng theo nhiều phong cách", cô lý giải.

Các sản phẩm từ LessLess được làm từ các chất liệu tự nhiên. Các sản phẩm có giá dao động từ 850 USD đến gần 2.000 USD.

Alya đề cao chất liệu tự nhiên bền vững, chỉ dùng vải lanh và lụa để tạo những chiếc áo choàng, đầm đắp chéo (wrap dress), giúp phái nữ tôn vẻ gợi cảm, thể thao hoặc tinh tế. Cô cho biết: "Bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng xuề xòa, diêm dúa khi mặc những chiếc áo LessLess. Chúng tôi luôn cố gắng đem đến sự hoàn hảo cho trang phục hàng ngày".

Tùy kiểu dáng, mỗi thiết kế được may thủ công và mất khoảng 8-15 giờ hoàn thành. Alya lấy cảm hứng thẩm mỹ từ trang phục thời kỳ hoàng kim Hollywood, mỗi BST dựa trên nghiên cứu và bảng ý tưởng hình ảnh thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

Cô cho biết "After data" - tác phẩm hình học đồ họa của Sophie Taeuber-Arp (Thụy Sĩ) truyền cảm hứng cho loạt phác thảo. Chúng được ứng dụng trên áo choàng và khăn choàng lụa hai mặt (có thể mặc cả hai mặt áo).

Họa tiết hình học đồ họa được ứng dụng lên khăn lụa và áo choàng hai mặt LessLess.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 khó lường, BST Xuân của LessLess luôn có sẵn trên cửa hàng trực tuyến. Hãng đang gia công sản phẩm tại Kiev và hợp tác với các thợ may sẵn sàng làm việc tại nhà. Alya cho biết: "Chúng tôi vẫn suy nghĩ cách xử lý tình huống. Tuy nhiên, chúng tôi vui vẫn có nguồn hàng và có thể bán qua trang web của mình".

Vân Bùi (Theo Vogue)

Ảnh: LessLess