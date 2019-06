Marvel và Lady Gaga thắng lớn tại MTV Film & TV Awards

Tối 17/6, lễ trao giải MTV Film & TV diễn ra tại thành phố Santa Monica, bang California (Mỹ). Phim của Marvel thống trị ở các hạng mục điện ảnh. Avengers: Endgame nhận giải "Phim hay nhất". Ra mắt từ tháng 4, tác phẩm là phim thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. "Bom tấn" do anh em nhà Russo đạo diễn gây sốt toàn cầu, có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử.

Trích đoạn Captain Marvel (Brie Larson đóng) chiến đấu với nhân vật Minn-Era nhận giải "Cảnh đối kháng hay nhất". Trong khi đó, Iron Man (Robert Downey Jr thủ vai) và Thanos (Josh Brolin đóng) lần lượt nhận giải "Siêu anh hùng hay nhất" và "Kẻ phản diện hay nhất".

Lady Gaga nhận hai giải thưởng "Màn trình diễn hay nhất" ở lĩnh vực điện ảnh với vai diễn Ally (A Star is Born) và "Khoảnh khắc âm nhạc hay nhất" với ca khúc Shallow. Vai diễn trong phim từng giúp nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Album nhạc phim bán được hơn 1 triệu bản tại Mỹ và có bốn tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, chỉ xếp sau kỷ lục 13 tuần của Frozen.

Ở hạng mục truyền hình, Game of Thrones nhận giải thưởng "Chương trình hay nhất". Nữ diễn viên Elisabeth Moss (phim The Handmaid's Tale) chiến thắng tại hạng mục "Diễn viên truyền hình hay nhất".

MTV Movie & TV Awards là giải thưởng phim ảnh thường niên của kênh MTV, ra đời từ năm 1992, kết quả do các fan bình chọn. Khác với nhiều giải ở Mỹ như Oscar hay Quả Cầu Vàng, giải MTV ít tính hàn lâm hơn, hướng đến giới trẻ và tôn vinh nhiều phim bom tấn. Một đặc trưng của sự kiện là các diễn viên nam và nữ tranh tài cùng nhau trong hạng mục về diễn xuất.

Kết quả một số hạng mục quan trọng ở MTV Film & TV Awards 2019

(Tên tác phẩm, nghệ sĩ chiến thắng được in đậm)

Phim hay nhất:

"Avengers: Endgame"

"BlacKkKlansman"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse'

"To All the Boys I’ve Loved Before"

"Us"

Diễn viên hài hay nhất:

Awkwafina

Dan Levy

John Mulaney

Marsai Martin

Zachary Levi

Màn trình diễn đột phá nhất:

Awkwafina

Haley Lu Richardson

Mj Rodriguez

Ncuti Gatwa

Noah Centineo

Diễn viên truyền hình hay nhất:

Elisabeth Moss - "The Handmaid’s Tale"

Emilia Clarke – "Game of Thrones"

Gina Rodriguez – "Jane the Virgin"

Jason Mitchell – "The Chi"

Kiernan Shipka – "Chilling Adventures of Sabrina"

Phim tài liệu hay nhất:

"At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal"

"McQueen"

"Minding the Gap"

"RBG"

"Surviving R. Kelly"

Màn trình diễn hay nhất trong phim điện ảnh:Amandla Stenberg – "The Hate U Give"Lupita Nyong’o – "Us"Rami Malek – "Bohemian Rhapsody"Sandra Bullock – "Bird Box"

Diễn viên kinh dị hay nhất:

Alex Wolff – "Hereditary"

Linda Cardellini – "The Curse of La Llorona"

Rhian Rees – "Halloween"

Sandra Bullock – "Bird Box"

Victoria Pedretti – "The Haunting of Hill House"

Chương trình truyền hình hay nhất:

"Big Mouth"

"Game of Thrones"

"Riverdale"

"Schitt’s Creek"

"The Haunting of Hill House"