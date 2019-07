Marvel hé lộ cảnh dàn người hùng quỳ trước Iron Man trong 'Avengers: Endgame'

Một trích đoạn không có ở bản chiếu rạp được Marvel giới thiệu tuần qua, bổ sung thêm tình tiết cuối trận chiến với Thanos.

Video thu hút 6,4 triệu lượt xem trên Youtube và nhiều kênh khác. Cảnh phim dài hơn một phút, cho thấy các siêu anh hùng như Hawkeye, Captain America, Captain Marvel, Ant-Man, Doctor Strange, nhóm Guardians of the Galaxy lần lượt quỳ gối tri ân Iron Man (Robert Downey Jr.). Trước đó, Iron Man dùng đá Vô cực tiêu diệt đội quân của Thanos. Do sức mạnh của đá quá lớn, anh qua đời ngay trên chiến trường.

Dàn người hùng quỳ trước Iron Man trong cảnh 'Avengers: Endgame' bị cắt Các người hùng quỳ trước Iron Man.

Trích đoạn bị cắt chưa hoàn chỉnh về kỹ xảo và có quang cảnh hơi khác bản chiếu rạp. Nhạc phim cảnh này giống đoạn đám tang Iron Man. Ngoài ra, cảnh này còn cho thấy sát thủ ngoài hành tinh Gamora (Zoe Saldana đóng) bỏ đi sau trận chiến. Nhân vật Gamora trong Avengers: Endgame đến từ quá khứ, phò tá Thanos lúc hắn bắt đầu tấn công Trái đất. Tuy nhiên, sau đó cô làm phản và theo phe các anh hùng. Nhân vật nhiều khả năng tái xuất trong Guardians of the Galaxy 3.

Lúc này, Gamora chưa biết rõ Iron Man nên cũng không quỳ trước anh trong trích đoạn.

Avengers: Endgame là phim thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, khép lại 11 năm phát triển của series. Ra mắt từ cuối tháng 4, tác phẩm thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, thu hút đông khán giả. Tuần trước, bom tấn vượt Avatar, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Hãng Marvel ăn mừng ở lễ hội truyện tranh Comic Con tại San Diego (Mỹ) và giới thiệu kế hoạch cho tương lai.

Ân Nguyễn