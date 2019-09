Marilyn Monroe - Lọ Lem bất hạnh của Hollywood

Marilyn Monroe khóc nức nở trong lớp học diễn xuất ở Hollywood khi nhớ lại tuổi thơ bị cưỡng bức, bạn học gọi cô là người đàn bà nhút nhát.

Netflix đang thực hiện bộ phim Blonde, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Joyce Carol Oates, nói về những góc khuất cuộc đời minh tinh Marilyn Monroe. Diễn viên Cuba - Ana de Armas - hóa thân người đàn bà được mệnh danh "Biểu tượng sắc đẹp". Dù hàng trăm bộ phim, kịch đã tái hiện hình tượng Marilyn Monroe, tạp chí Vouge cho rằng vẫn đáng chờ đợi một series khắc họa rõ nét về huyền thoại điện ảnh Mỹ - một phụ nữ phức tạp với tâm hồn mong manh nhưng ngông cuồng, luôn toát lên sự gợi cảm và cô đơn.

Đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành ngôi sao điện ảnh

Trong bài viết có tên Marilyn Monroe và những con quỷ trong cô của tạp chí Vanity Fair, tác giả Sam Kashner tường thuật một buổi học diễn xuất của minh tinh. Marilyn Monroe thường đến lớp muộn, ngồi ở vị trí khuất để tránh gây chú ý và nói năng nhỏ nhẹ mỗi khi được gọi phát biểu. Một ngày, giáo viên yêu cầu họ thực hành bài tập nhớ lại một ký ức trong đời. Marilyn Monroe khóc nức nở, kể lại việc mình cô đơn và bất lực trong một căn phòng khóa kín, hoảng hốt khi bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng bức. Kay Leyder - nữ diễn viên cùng lớp của cố diễn viên - gọi Marilyn Monroe là "người đàn bà 29 tuổi nhút nhát, đầy bất an".

Những năm 1950, Marilyn Monroe điều trị tâm lý với Margaret Hohenberg. Bác sĩ tin rằng cô phải cởi bỏ ám ảnh về tuổi thơ để thả lỏng khi diễn xuất. Trong các buổi trò chuyện với Margaret Hohenberg, Marilyn Monroe đã ghi chép những ký ức xáo trộn trong quá khứ. Ngày 13/6/1926, mẹ của Marilyn Monroe - bà Gladys Baker - bỏ lại con gái hai tuần tuổi tại một trại trẻ ở California (Mỹ) để chạy theo tình yêu mới, không có thông tin chính xác về bố của cô. Marilyn Monroe không phải trẻ mồ côi, thế nhưng vì mẹ cô dành phần lớn thời gian điều trị bệnh tâm thần, minh tinh sống nay đây mai đó, giữa nhiều trại trẻ và nhà một số bạn bè của mẹ.

Trong cuốn Marilyn Monroe - The Private Life of a Public Icon, tác giả Charles Casillo cho biết diễn viên bị lạm dụng khi tám tuổi. Nhiều năm sau, cô đặt biệt danh cho người đó là Mr. Kimmel. Cô cũng từng bị anh họ và bạn trai của một người bạn thơ ấu xâm hại. "Thế giới xung quanh tôi vô cùng nghiệt ngã. Tôi phải học cách vờ như không biết", Marilyn Monroe viết khi điều trị tâm lý sau này.

16 tuổi, Marilyn kết hôn với anh công nhân hàng xóm - Jim Dougherty - vì muốn chấm dứt chuỗi ngày lang thang. Năm 1945, khi làm việc tại công xưởng cùng chồng, cô tình cờ lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover - người làm việc dưới quyền cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Lúc đó, ông Ronald Reagan vẫn hoạt động nghệ thuật, mới bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ông đề nghị Marilyn làm mẫu ảnh với thù lao 5 USD mỗi giờ. Những tấm ảnh giúp Marilyn được các nhà làm phim Hollywood chú ý. Cô chia tay chồng, dấn thân vào Hollywood thông qua việc ký hợp đồng với hãng 20th Century Fox.

Marilyn Monroe nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood qua loạt phim All About Eve (1950), As Young as You Feel (1951), Monkey Business (1952), Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire (1953)... Mái tóc xoăn màu bạch kim, bờ môi đầy đặn, nụ cười tươi cùng lối ăn mặc sexy... khiến Marilyn Monroe luôn thu hút ở ngoài đời lẫn trên phim. Truyền thông gọi cô là "bom sex", "biểu tượng gợi cảm" của nước Mỹ. Nhiều tờ báo lúc ấy ví von Marilyn Monroe với Lọ Lem trong truyện cổ tích vì cô dễ dàng nổi tiếng, dù không có nền tảng tốt.

Ở đỉnh cao danh vọng, cô được nhiều đàn ông theo đuổi và chọn kết hôn lần hai với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio, năm 1954. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài chín tháng, do Joe thường xuyên ghen tuông và muốn chiếm hữu cô đào. Joe muốn vợ trở thành mẫu phụ nữ truyền thống, ở nhà nội trợ trong khi Marilyn khao khát tự do. Đỉnh điểm mâu thuẫn của họ xảy ra khi Marilyn Monroe đóng phim The Seven Year Itch.

Marilyn Monroe trong phim "The Seven Year Itch" Marilyn Monroe trong phim "The Seven Year Itch".

1h khuya ngày 14/9/1954, Marilyn Monroe quay phim ở góc giao giữa Đại lộ Lexington và Đường 52, New York (Mỹ). Lúc này, nhân vật của cô vừa bước ra khỏi nhà hát, tinh nghịch chạy đến chỗ tấm lưới thông khí của đường tàu điện ngầm, hỏi bạn diễn: "Ôi, anh có cảm thấy luồng gió thổi lên từ con tàu không?" rồi đưa hai tay giữ váy. Động tác làm lộ đùi và quần lót của cô đào. Marilyn phải thực hiện cảnh quay liên tục trong ba giờ, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên và hàng nghìn người hâm mộ. Đạo diễn Billy Wilder kể khi chứng kiến cảnh này, gương mặt Joe Dimaggio lúc đó trắng bệch, tựa như một hung thần. Đêm hôm ấy, họ cãi nhau to ở khách sạn và ngày hôm sau, Marilyn Monroe xuất hiện trên trường quay với lớp trang điểm dày, che đi những vết bầm tím vì bị chồng đánh. Họ ly hôn sau hai tháng.

Chiếc váy trong cảnh quay kinh điển của Marilyn Monroe được bán đấu giá năm 2011 với giá 4,6 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Năm 1956, Marilyn kết hôn lần ba với nhà biên kịch Arthur Miller. Cô gác sự nghiệp phim ảnh để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Arthur Miller luôn có cảm giác bất an, ghen tuông với quá khứ của vợ. Nhà văn thậm chí nhiều lần cố tình để lộ nhật ký, khiến Marilyn tổn thương khi đọc được những suy nghĩ của chồng về mình. "Tôi căm thù tất cả những người đàn ông từng ăn nằm với em nhưng không thể ghét bỏ em", Arthur Miller viết. Hôn nhân của họ thêm rạn nứt khi Marilyn bị sảy thai, không thể có con. Hai người ly hôn năm 1961. Nhiều nhà tiểu sử học khẳng định những năm tháng cuối đời, cô đào là tình nhân của anh em Tổng thống John và Robert Kennedy.

Cái chết bí ẩn của "bom sex" nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ

Marilyn Monroe đột ngột qua đời rạng sáng ngày 5/8/1962 trong biệt thự ở California (Mỹ), bên cạnh nhiều chai thuốc ngủ rỗng. Cái chết của cô được kết luận là một vụ tự tử nhưng không làm hài lòng người hâm mộ. Hồi tháng 8, kênh Fox (Mỹ) phát sóng bộ phim tài liệu ba tập mang tên Scandalous: The Death of Marilyn Monroe, tái hiện những tài liệu bí mật của FBI và tư liệu của các nhà viết sử xoay quanh sự ra đi của minh tinh. Nhiều người bạn trong giới của Marilyn Monroe như James Bacon, Pat Newcomb khẳng định cô bị sát hại. Họ cho biết trước khi mất, tinh thần cô ổn định, phấn chấn với nhiều kế hoạch mới. Nữ diễn viên thậm chí đang cạnh tranh một kịch bản với Elizabeth Taylor.

Một số nhân chứng như sĩ quan Jack Clemmons thuộc Sở cảnh sát Los Angeles - người đầu tiên đến nhà Marilyn Monroe sau khi cô qua đời, công tố viên John Miner - người trực tiếp tham gia quá trình giám định pháp y tử thi - cũng tin rằng cái chết của cô bị dàn dựng. Dấu hiệu rõ ràng nhất là hàng loạt thư từ, tài liệu trong tủ hồ sơ cùng nội dung các cuộc điện thoại của cô đều biến mất.

Robert Slatzer - tác giả cuốn The Life And Curious Death Of Marilyn Monroe - cho rằng đời tư phức tạp của Marilyn đẩy cô đến cái chết tức tưởi. Một số nhân vật như bà quản gia Eunice Murray, bác sĩ tâm lý Ralph Greenson bị nghi ngờ. Hai tác giả Jay Margolis và Richard Buskin của cuốn The Murder of Marilyn Monroe: Case Closed đặt giả thiết người tiêm thuốc là bác sĩ Ralph Greenson. Cuốn sách Marilyn's Last Words: Her Secret Tapes and Mysterious Death cũng cho rằng bác sĩ là người trực tiếp gây ra cái chết của minh tinh, theo sự điều khiển từ một thế lực khác.

Đám tang Marilyn diễn ra ngày 8/8/1962 ở Công viên nghĩa trang Westwood, Los Angeles, Mỹ. Joe DiMaggio - người chồng thứ hai của cô - là một trong số ít người được tham dự. Anh thức nguyên đêm trò chuyện với thi thể vợ đã khuất, đặt vào tay cô một bó hoa hồng.

57 năm sau ngày Marilyn Monroe ra đi, phong cách, vẻ đẹp khêu gợi của cô vẫn trở thành nguồn cảm hứng của nhân loại, đặc biệt với nhiều ngôi sao thế hệ sau như Madonna, Christina Aguilera, Scarlett Johansson... Tuy nhiên, những bi kịch trong cuộc đời biểu tượng một thời cũng hé lộ những góc khuất của ngành công nghiệp giải trí, nơi các ngôi sao đối mặt nhiều vấn đề tâm lý, tình cảm, đồng thời khó tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Hà Thu

(Theo NY Post, Vouge, Vanity Fair)

Video: Youtube