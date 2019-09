Margaret Qualley hẹn hò Pete Davidson

ItalyNữ diễn viên Margaret Qualley cùng đồng nghiệp Pete Davidson - bạn trai cũ của Ariana Grande - nắm tay dạo phố Venice ngày 2/9.

Theo People, Pete đến Italy ủng hộ buổi chiếu phim Seberg của Margaret tại LHP Venice. Hai người dành một ngày tham thành phố và đi ăn tối. Nguồn tin cho biết hai người yêu nhau từ nhiều tháng nhưng không công khai. Trong buổi công chiếu phim của Margaret, Pete đến dự nhưng không ngồi cạnh cô.

Pete Davidson và Margaret Qualley nắm tay dạo phố Venice hôm 2/9. Ảnh: Splash.

Margaret Qualley, sinh năm 1994, là con gái của Andie MacDowell - minh tinh từng đóng phim Sex, Lies, and Videotape (1989), Groundhog Day (1993). Năm 2013, cô ghi dấu ấn trong làng điện ảnh sau vai Jill trong series The Leftovers của HBO. Gần đây, Margaret liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh như Once Upon A Time In Hollywood, My Salinger Year... Tạp chí Variety bình chọn cô vào nhóm "10 diễn viên triển vọng của màn ảnh thế giới". Margaret hiện có cơ hội tranh giải Emmy đầu tiên vào tháng 9 với vai phụ trong series Fosse/Verdon.

Pete Davidson sinh năm 1993, là một diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến với các vai hài trên chương trình Saturday Night Live của kênh NBC. Năm 2018, Pete Davidson đính hôn với ca sĩ Ariana Grande nhưng sớm hủy hôn. Cô có một bài hát mang tên anh trong album Sweetener và từng nhắc đến Pete trong bản hit Thank U, Next. Trước Margaret, Pete từng yêu minh tinh phim Trân Châu cảng - Kate Beckinsale - hơn anh 20 tuổi.

Ariana Grande - Thank U, Next Ca khúc "Thank U, Next" của Ariana Grande hát về Pete Davidson. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)