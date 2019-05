Chiếc giày được làm từ nhựa trong suốt, ăn ý trang phục giúp cô ghi điểm trên thảm đỏ.



Zendaya sinh năm 1996, là người mẫu, diễn viên của Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2012, cô ghi dấu ấn qua các phim: Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman Shake It Up...