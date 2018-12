Lý Tiểu Lộ thắng kiện vụ bị nói 'thác loạn, đàng điếm'

Giả Nãi Lượng không tin Lý Tiểu Lộ gian díu với trai trẻ / Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái

Theo Sina, ngày 5/12, luật sư của Lý Tiểu Lộ cho biết diễn viên thắng kiện ba người họ Diệp, Nhậm và Chu. Những người này từng đăng trên Weibo bài viết thóa mạ Lý Tiểu Lộ về "đời sống riêng tư dơ bẩn, thác loạn, quen thói đàng điếm, lộ video sex...". Họ còn có lời lẽ xúc phạm người thân của Lý Tiểu Lộ. Tòa yêu cầu ba người trên xin lỗi Lý Tiểu Lộ trên trang cá nhân, bồi thường cho cô tổng số tiền 150 nghìn nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đồng).

Diễn viên Lý Tiểu Lộ.

Sau khi lộ ảnh thân mật bên ca sĩ PG One hồi đầu năm, Lý Tiểu Lộ đối diện làn sóng chỉ trích ở Trung Quốc. Thời gian qua cô kiện nhiều người bôi nhọ mình và từng thắng kiện 5 người. Đến nay, cô nhận được tổng số tiền bồi thường là gần 490 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Dù vậy, sự chỉ trích dành cho Lý Tiểu Lộ không dừng. Cô vẫn bị nhiều người thóa mạ, nói cô "buông thả, ngoại tình". Luật sư cho biết sẽ thu thập chứng cứ để tiếp tục kiện.

Giả Nãi Lượng không tin Lý Tiểu Lộ gian díu với trai trẻ Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng tham gia chương trình truyền hình khi chưa xảy ra scandal.

Hồi đầu năm, trang Youku đăng đoạn video Lý Tiểu Lộ thân mật bên ca sĩ PG One, khẳng định diễn viên qua đêm ở nhà anh. Trong video, PG One ôm eo, xách túi cho cô. Trước nghi vấn ngoại tình, Tiểu Lộ giải thích tối đó cô cùng bốn người khác gặp PG One vì công việc. Trong khi Giả Nãi Lượng - chồng Tiểu Lộ - bày tỏ tin tưởng vợ và PG One.

Dù người trong cuộc giải thích, nhiều nguồn tin khẳng định Lý Tiểu Lộ ngoại tình. Thời gian qua, cô hiếm khi xuất hiện công khai, cả gia đình không còn xuất hiện cùng nhau như trước đây. Đôi vợ chồng bị đồn đã ly dị song không phản hồi điều này.

Vợ chồng Lý Tiểu Lộ và con gái.

Lý Tiểu Lộ 37 tuổi, nổi tiếng với Thiếu niên Trương Tam Phong, Yêu nhiều hơn hận, Thập Tam cách cách, Song hùng kỳ hiệp, Bát đại hào hiệp... Giả Nãi Lượng kém vợ ba tuổi, được biết đến qua Vẫn cứ yêu em, Dương môn hổ tướng, Thời gian đẹp nhất, Đại Đường ca phi, Bác sĩ sản khoa nam... Hai diễn viên kết hôn năm 2012, có con gái đầu lòng cùng năm.

Như Anh