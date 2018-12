Lý do Halle Berry dần vắng bóng tại Hollywood

Halle Berry mặc xuyên thấu lên thảm đỏ nước Anh / Phong độ diễn xuất của Halle Berry qua 26 năm

Ngày 22/1, Halle Berry xuất hiện tại thảm đỏ SAG Awards ở nước Anh với chiếc váy khoét ngực sâu. Sau một thời gian dài, Halle Berry mới tham gia một sự kiện phim ảnh. Tác phẩm gần nhất cô đóng là vai phụ trong Kingsman: The Golden Circle phát hành năm 2017.

Halle Berry trên thảm đỏ SAG Awards 2018.

Halle Berry từng có những ngày phải sống trong khu nhà dành cho những người vô gia cư vào năm 1989, khi cô tới New York lập nghiệp. Cô bén duyên với nghề diễn vào năm 1991 với phim Jungle Fever. 11 năm sau, Halle Berry là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc" cho phim Monster's Ball (2001). Những năm 2000, Halle Berry là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood. Nhưng thời gian gần đây, cái tên Halle Berry ngày càng mờ nhạt và không còn là bảo chứng cho doanh thu phòng vé cũng như chất lượng của các bộ phim.

Halle Berry nhận Oscar năm 2002.

Sau thành công của Monster's Ball, năm 2003, Halle Berry tiếp tục được mời đóng chính cho tác phẩm kinh dị Gothika. Dù phim thu về 141 triệu USD tại các phòng vé, giới phê bình vẫn xem đây là tác phẩm thảm họa. Tờ Empire gọi đây là phim kinh dị, rùng rợn không bao giờ nên xem.

* Halle Berry trong "Catwoman"

Halle Berry sau đó vẫn tiếp tục nhận được lời mời đóng chính trong phim Catwoman vào năm 2004. Phim bị chê từ kịch bản, diễn xuất cho tới các màn hành động. Trang Rotten Tomatoes chỉ chấm phim đạt 3,1 điểm trên thang 10. Theo Box Office Mojo, doanh thu toàn cầu của phim chỉ đạt 82 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất tiêu tốn 100 triệu USD. Theo NY Daily News, Halle Berry được trả 14 triệu USD cho vai Catwoman.

Với Catwoman, cô cũng nhận giải Mâm Xôi Vàng hạng mục "Nữ diễn viên chính tệ nhất". Halle Berry là diễn viên hiếm hoi tới nhận giải thưởng này và nói mỉa mai: "Cảm ơn Warner Bros. đã chọn tôi vào bộ phim kinh khủng này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn toàn bộ dàn diễn viên, vì có màn thể hiện tệ hại giống tôi".

* Halle Berry khi lên nhận giải Mâm Xôi Vàng

Sau khi lồng tiếng vài tác phẩm hoạt hình và đóng vai phụ ở loạt phim X-Men, Halle Berry mong muốn tiếp tục trở lại màn ảnh với những vai chính. Tuy nhiên, tất cả đều không thành công.

Năm 2007, Perfect Stranger cũng bị tờ Empire chê là "mớ hỗn độn". Cũng trong năm đó, phim Things We Lost in the Fire của cô chỉ thu về 3,2 triệu USD ở Bắc Mỹ. Năm 2010, Halle Berry vào vai một vũ nữ thoát y trong Frankie & Alice nhưng phim cũng chỉ đạt 695.000 USD ở Bắc Mỹ. Năm 2012, phim Dark Tide được đầu tư 25 triệu USD nhưng thu về vỏn vẹn 432.000 USD. Cloud Atlas của Halle Berry phát hành năm 2012 được xem là một trong những thất bại thảm hại nhất năm. Năm tiếp theo, hai tác phẩm Movie 43 và The Call cũng không để lại chút dấu ấn gì.

Dù giới phê bình phim không chê trách gì diễn xuất của Halle Berry, các nhà sản xuất ở Hollywood bắt đầu không mặn mà với cô. Sau X-Men: Days of Future Past năm 2014, Halle Berry thử sức ở vai trò sản xuất phim với Kidnap.

Ở lĩnh vực truyền hình, Halle Berry cũng không may mắn. Bộ phim Extant mà cô đóng chính được kỳ vọng cao khi Steven Spielberg nắm vai trò sản xuất, tuy nhiên, phim dừng lại sau hai mùa phát sóng. Theo Variety, dự án này có lượng khán giả theo dõi thấp nhất đài CBS trong năm 2015.

Halle Berry không còn nhận được các vai chính trong vài năm gần đây.

Trang IndieWire gọi sự thất bại của Halle Berry là "Hiệu ứng Halle Berry", để chỉ những diễn viên từng thắng giải Oscar nhưng có lựa chọn phim sau đó sai lầm, làm hỏng sự nghiệp. Bản thân Halle Berry lại cho rằng cô có quá ít lựa chọn phim tốt khi là diễn viên da màu.

Chia sẻ trong sự kiện Makers Conference năm 2016, Halle Berry thừa nhận với E! News rằng khi thắng Oscar năm 2002, cô tin điều đó mở cánh cửa tới với nhiều cơ hội hơn ở Hollywood cho những phụ nữ da màu, nhưng rồi chuyện đó không xảy ra.

Ở Hollywood, các nam diễn viên ở tuổi 50 vẫn còn nhiều cơ hội đóng vai chính, như trường hợp của Keanu Reeves với loạt phim John Wick, hay Liam Neeson thành công nhờ loạt phim Taken. Tuy nhiên, ít nữ diễn viên có được cơ hội này. Halle Berry năm nay 51 tuổi và sự nghiệp của cô khó có thể khởi sắc một lần nữa. Chính vì vậy, cô ngày càng vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh sự nghiệp ngày càng đi xuống, chuyện tình cảm của Halle Berry cũng không thuận lợi. Cuộc hôn nhân năm 1993 của cô với cầu thủ bóng chày David Justice kết thúc bằng việc cô tìm cách tự tử. Đám cưới với ca sĩ Eric Benet cũng chấm dứt khi anh đi cai nghiện sex. Mối quan hệ cùng người mẫu Pháp, Gabriel Aubry, cũng ồn ào vì cả hai cùng đòi quyền nuôi con khi chia tay. Cuộc hôn nhân thứ ba của Halle Berry với nam diễn viên Olivier Martinez cũng kết thúc năm 2015, sau hai năm bên nhau.

