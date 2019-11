Lưu Hiểu Khánh gặp lại người tình cũ

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh tái ngộ bạn trai một thời - tài tử Khương Văn - sau 25 năm chia tay.

Ngày 17/11, Lưu Hiểu Khánh đăng trên trang cá nhân một số ảnh bên Khương Văn tại một sự kiện phim ở Thượng Hải, Trung Quốc. "Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau ở sự kiện, kể từ khi đóng phim In the Heat of the Sun năm 1994. Bạn mới, bạn cũ tề tựu bên nhau, nhớ chuyện cũ, hướng tới tương lai", bà viết.

Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn tái ngộ. Ảnh: Weibo.

Theo QQ, tại buổi gặp gỡ, Lưu Hiểu Khánh, Khương Văn tay bắt mặt mừng, trò chuyện vui vẻ. Hai người bén duyên năm 1986 khi đóng phim Thị trấn Phù Dung. Lúc đó, Khương Văn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học còn Hiểu Khánh ngoài 30 tuổi, đã có chồng - đạo diễn Trần Quốc Quân. Nữ diễn viên ly dị để đến với Khương Văn song hai người không kết hôn. Họ chia tay năm 1994.

Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn trong phim Lưu Hiểu Khánh, Khương Văn trong phim "Thị trấn Phù Dung". Video: Shanghai Film Studio.

Trên Beijingnews, Lưu Hiểu Khánh từng nói khó kiềm chế trước sự hấp dẫn của Khương Văn lúc bấy giờ. "Có thể ngày đó tôi phản bội Trần Quốc Quân để ở bên Khương Văn. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi... Tôi cảm ơn Quốc Quân và Khương Văn, họ là hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi", Lưu Hiểu từng chia sẻ.

Minh tinh gạo cội Trung Quốc trải qua ba cuộc hôn nhân cùng nhiều mối tình. Năm 2013, bà kết hôn lần thứ tư cùng doanh nhân Vương Hiểu Ngọc. Ông Vương hâm mộ Lưu Hiểu Khánh, chờ đợi 20 năm mới có thể kết hôn với bà. Hiểu Khánh từng nói trên Mingpaoweekly, : "Ưu điểm của chồng là quá yêu tôi, nhược điểm cũng là quá yêu tôi".

Lưu Hiểu Khánh được gọi là diễn viên huyền thoại làng phim Hoa ngữ nhờ tài năng, cá tính mạnh mẽ, cuộc đời nhiều thăng trầm. Bà từng đóng Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Bảo liên đăng, Phượng hoàng lửa...

Như Anh