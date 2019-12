Diệu Nhi thường vào vai hài cường điệu để gây cười, như trong Gái già lắm chiêu (2016, đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito). Nhân vật May của cô là bạn của vai nữ chính (Diễm My đóng) có nhiều câu nói dí dỏm. Diệu Nhi cũng chia sẻ do May quá sexy nên cô phải cố gắng nhiều để thay đổi hình tượng kín đáo trước đó. Ảnh: BHD.