Yoo In Na sinh năm 1982, được truyền thông Hàn gọi là "Bông hoa nở muộn" vì mất 11 năm lận đận mới có vai phụ đầu tiên trong sự nghiệp. Cô ghi điểm với diễn xuất đa dạng trong các phim Gia đình là số một (phần hai), Khu vườn bí mật (Secret Garden), Người đàn ông của hoàng hậu Inhyun (Queen Inhyun's man), The best Lee Soon Shin, Vì sao đưa anh tới, Yêu tinh...