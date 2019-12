Loạt tai nạn trường quay năm 2019

Wendy gãy xương chậu và tay, Cao Dĩ Tường đột tử... là các sự cố lớn tại các điểm ghi hình năm 2019.

Wendy gãy xương khi đang tập dượt

Hôm 25/12, khi đang tập dượt cho một show âm nhạc của đài SBS, ca sĩ Wendy (Red Velvet) ngã từ độ cao hơn hai mét, bị gãy xương chậu phải, gãy xương cổ tay, rạn xương gò má. Theo Osen, ca sĩ mất vài tháng để bình phục.

Wendy gặp nạn khi tập dượt ở cầu thang. Ảnh: Dispatch.

Đài SBS xin lỗi Wendy cùng gia đình cô, nhóm nhạc Red Velvet và các fan. "Hiện quan trọng nhất là chạy chữa để Wendy bình phục. Từ khi xảy ra sự cố, chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với công ty quản lý SM, nỗ lực hỗ trợ điều trị" đài này cho hay. Đại diện đơn vị này cũng kiểm tra nội bộ để tìm nguyên nhân, sơ hở trong quá trình tổ chức sự kiện, tránh xảy ra sự việc tương tự.

Thành viên đoàn phim "Tell Me What You Saw" gãy xương sống

Hồi đầu tháng, đoàn phim của đài OCN (Hàn Quốc) gặp tai nạn khi quay cảnh xe hơi rượt đuổi. Sự việc khiến tám người bị thương, trong đó một người phụ trách ánh sáng bị gãy xương sống, phải mất hơn một năm mới phục hồi.

Trước chỉ trích của dư luận, công ty sản xuất xin lỗi nhân viên đoàn phim, khán giả vì để xảy ra sự cố và cho biết sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân điều trị, cải thiện môi trường làm việc, tránh tai nạn tương tự tái phát.

Cao Dĩ Tường đột tử khi ghi hình

Tài tử Đài Loan ghi hình show Đuổi theo tôi đi từ 20h30 ngày 26/11 tới 1h45 hôm sau. Anh ngất khi đang chạy, được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi, hưởng dương 35 tuổi. Việc Dĩ Tường đột tử khi ghi hình ban đêm khiến đông đảo khán giả tức giận với đơn vị sản xuất - đài Chiết Giang, yêu cầu cảnh sát điều tra cái chết của Cao Dĩ Tường.

Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: UDN.

Dĩ Tường được mệnh danh "Tài tử đẹp nhất Đài Loan", được đồng nghiệp nhận xét là người tử tế, ấm áp. Anh dang dở nhiều dự định như kết hôn với bạn gái - Bella, đóng phim...

Ca sĩ chết vì pháo hoa

Joana Sainz García qua đời ở tuổi 30. Ảnh: J.S.

Sao nhạc pop người Tây Ban Nha - Joana Sainz García, 30 tuổi - mất sau khi bị pháo hoa bắn trúng bụng khi biểu diễn trước hơn 1.000 khán giả. Nhóm nhạc của Joana thường sử dụng hệ thống pháo điện bắn tầm cao ba mét nhằm tăng sự sôi động. Cô là thành viên nhóm nhạc 15 người - Super Hollywood Orchestra.

Cascadeur trọng thương trên trường quay

Hồi tháng 7, Joe Watts bị ngã, chấn thương ở đầu khi đóng thế cho diễn viên phim Fast & Furious 9. Tai nạn khiến anh hôn mê, phải điều trị tích cực hơn nửa tháng mới qua cơn nguy kịch.

Joe Watts và bạn gái. Ảnh: Twitter.

Joe Watts là giáo viên thể dục kiêm diễn viên đóng thế nhiều kinh nghiệm, từng tham gia Game of Thrones, Johnny English Strikes Again, Star Wars: The Last Jedi, Kingsman: The Golden Circle, Mission: Impossible 6 và Spider Man: Far From Home.

Trẻ 13 tuổi tử vong vì sập sân khấu

Hồi tháng 5, tại một chương trình nhảy, múa dành cho thiếu nhi ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, hàng chục thiếu niên hốt hoảng vì sân khấu sập trong lúc biểu diễn. Theo Ifeng, 14 người bị thương, một bé gái 13 tuổi chết sau khi được đưa đi cấp cứu. Chủ công ty tổ chức chương trình bị bắt.

Trẻ 13 tuổi tử vong vì sập sân khấu Sân khấu bị sập khi trẻ em biểu diễn. Video: CCTV.

Như Anh