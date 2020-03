Loạt series Hàn chiếu Netflix năm nay

Các series Hàn "Rugal", "The King: Eternal Monarch", "Extracurricular"... lần lượt ra mắt trên Netflix từ tháng 3 đến tháng 6.

Rugal là tác phẩm khởi chiếu ngày 28/3, quy tụ Choi Jin-hyuk, Park Sung-woong, thuộc thể loại hình sự, xoay quanh một trinh sát đầy triển vọng bị tình nghi ám sát vợ. Anh bị thương mắt, được một tổ chức bí mật ghép mắt và thu nạp, sau đó tìm cách báo thù. Còn Time to Hunt (Giờ săn đã điểm), ra mắt ngày 10/4), là câu chuyện kinh dị về nhóm bạn bị người đàn ông lạ mặt săn đuổi trong thành phố. Loạt phim gây chú ý khi quy tụ Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong và Choi Woo-shik - nam chính của Parasite.

Ra mắt ngày 29/4, Extracurricular (Hoạt động ngoại khóa) kể về những học sinh sẵn sàng phạm tội để kiếm tiền, bị cuốn vào vòng xoáy sai lầm. Cùng tháng, tác phẩm The King: Eternal Monarch dành cho khán giả thích phim dã sử, tình cảm, xoay quanh chuyện tình giữa một hoàng đế và người thời hiện đại. Đóng chính phim này là Lee Min-ho - tài tử hàng đầu Hàn Quốc vừa trở về sau hai năm trong quân ngũ.

Tạo hình Lee Min-ho trong "The King: Eternal Monarch". Ảnh: Netflix/

Ở tháng 6, Netflix sẽ ra mắt It's Okay Not to Be Okay - series về chuyện tình giữa chàng trai không tin vào tình yêu, làm việc ở phòng chữa bệnh tâm thần và cô gái chuyên viết sách cho trẻ em. Nửa cuối năm, đơn vị sẽ giới thiệu các loạt phim Twogether, Sweet Home và The School Nurse Files (chưa có ngày chiếu chính thức).

Bà Minyoung Kim, phó Chủ tịch phụ trách nội dung Hàn Quốc của Netflix cho biết phim nước này luôn nằm trong top được khán giả xem nhiều ở châu Á, nhất là Việt Nam. Bên cạnh đó, vài tác phẩm vượt khỏi khu vực để gây chú ý với người xem thế giới như Train to Busan, Kingdom.

"Khi làm việc với Netflix, nhà đầu tư sản xuất các tác phẩm Original (nội dung gốc), chúng tôi luôn ưu tiên những câu chuyện sáng tạo về thể loại, có cách kể riêng với tình tiết không theo truyền thống phim Hàn như Kingdom hay sắp tới là Extracurricular. Việc tìm được tác phẩm có kịch bản thành công như Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đòi hỏi chúng tôi phải luôn nỗ lực săn tìm, liên tục làm việc với đối tác, nhiều khi trong hàng năm trời mới có được nguồn kịch bản, ý tưởng", Minyoung Kim nói.

Trong mùa Covid-19, khi rạp đóng cửa, phim truyền hình, trực tuyến được khán giả quan tâm. Ở Việt Nam, các phim Hàn được khán giả chọn lựa nhiều trên Netflix. Trong tháng này, series Crash Landing on You, Itaewon Class, Kingdom hay Hi Bye, Mama! thường nằm trong top 5 những loạt phim được quan tâm nhất.

