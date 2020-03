Thứ năm, 5/3/2020, 01:00 (GMT+7)

Loạt series Âu Mỹ ra mắt tháng 3

"Westworld" kể tiếp chuyện về robot tình dục nổi loạn, "The Plot Against America" đặt giả thuyết nước Mỹ thành nơi bài Do Thái.

Dispatches from Elsewhere Ngày chiếu: 1/3 Đơn vị: AMC Dispatches from Elsewhere Peter (Jason Segel) đóng là nhân viên một dịch vụ nhạc trực tuyến, tự hỏi cuộc sống còn gì thú vị ngoài những chuyện đơn điệu thường nhật. Anh cùng ba người cố giải một bí mật được tổ chức bí ẩn Jejune Institute tạo ra. Tổ chức này dường như có thể cho mỗi nhân vật thỏa mãn thứ họ còn thiếu trong đời. Castlevania (mùa 3) Ngày chiếu: 5/3 Đơn vị: Netflix Castlevania (mùa 3) Castlevania là một trong các series hoạt hình được quan tâm nhất trên Netflix, với 30 triệu lượt xem năm 2018 khi ra mắt mùa hai. Trong phim, Dracula đau đớn do vợ bị loài người xử tử, triệu hồi đạo quân quỷ tấn công xứ Wallachia. Hy vọng của người dân đặt vào Trevor Belmont - thợ săn quái vật từng bị xem là kẻ sống ngoài rìa xã hội. Devs Ngày chiếu: 5/3 Đơn vị: Hulu Devs Dự án Devs được trông chờ do đạo diễn và biên kịch là Alex Garland - nổi tiếng với hai phim khoa học viễn tưởng Ex Machina và Annihilation. Trong series, Lily Chan (Sonoya Mizuno đóng) là kỹ sư máy tính điều tra công ty lượng tử Amaya - đơn vị cô nghi ngờ khiến bạn trai mình biến mất. Garland lồng ghép nhiều ý tưởng về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, theo phong cách quen thuộc của anh. Amazing Stories Ngày chiếu: 6/3 Đơn vị: Apple TV+ Amazing Stories Series dựa trên loạt phim cùng tên năm 1985 của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg. Amazing Stories theo phong cách hợp tuyển (anthology), tức mỗi tập kể câu chuyện riêng biệt. Tập đầu là một câu chuyện tình có yếu tố du hành thời gian, trong khi nội dung phần tiếp theo chưa được tiết lộ. Paradise PD Ngày chiếu: 6/3 Đơn vị: Netflix Ảnh: Netflix. Hoạt hình do Waco O'Guin và Roger Black hướng đến đối tượng khán giả trưởng thành, có nhiều lời thoại và nội dung nhạy cảm. Kevin (David Herman lồng tiếng) là chàng cảnh sát tân binh hơi thừa cân, gia nhập lực lượng của bố mình - cảnh sát trưởng Randall (Tom Kenny) - ở ngôi làng nhỏ. Ở mùa 2, họ cùng phá một vụ án ma túy lớn. Elite (mùa 3) Ngày chiếu: 13/3 Đơn vị: Netflix Elite (mùa 3) Elite do Carlos Montero và Darío Madrona sáng tạo, là loạt phim Tây Ban Nha có hơn 20 triệu lượt xem trong tháng đầu của mùa một (2018). Phim lấy bối cảnh một ngôi trường cao cấp nhưng tồn tại nhiều vấn đề. Trong phim, ba thiếu niên thuộc tầng lớp lao động nhập học ở đây nhờ học bổng - do công ty xây dựng bồi thường sau khi làm sập trường của họ. Khi một học viên giàu có mất mạng, cuộc sống của họ xáo trộn. Westworld (mùa 3) Ngày chiếu: 15/3 Đơn vị: HBO Westworld (mùa 3) Ra mắt từ năm 2016, Westworld gây chú ý làng truyền hình Âu Mỹ nhờ mức độ đầu tư và câu chuyện nhiều triết lý. Nội dung kể về thế giới tương lai, khi nhân loại chế tạo các robot giống người, đặt vào một công viên để khách có thể làm tình và bắn giết. Ở mùa ba, robot Dolores (Evan Rachel Wood đóng) thoát khỏi công viên, đến Los Angeles (Mỹ) và tìm hiểu cách trí tuệ nhân tạo được đối xử trong xã hội. The Plot Against America Ngày chiếu: 16/3 Đơn vị: HBO The Plot Against America Loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Philip Roth năm 2004, xoay quanh tình huống giả định khi Franklin D. Roosevelt thất cử trước Charles Lindbergh năm 1940. Lindbergh vốn là phi công từng ủng hộ ý tưởng của Hitler, khiến nước Mỹ dần tiếp nhận quan điểm chống Do Thái. Little Fires Everywhere Ngày chiếu: 18/3 Đơn vị: Hulu Little Fire Everywhere Series do ngôi sao Reese Witherspoon sản xuất và đóng chính, gồm bảy tập, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Celeste Ng, gồm bảy tập. Câu chuyện xoay quanh hai gia đình Richardson và Warren, kết nối nhờ những sự thân thiết của những đứa con. Nhưng một ngày, ngôi nhà gia đình Richardson bốc cháy, dẫn đến nhiều rắc rối và nghi ngờ. Ozark (mùa 3) Ngày chiếu: 27/3 Đơn vị: Netflix Ozark (mùa 3) Marty Byrde (Jason Bateman đóng) là nhân viên tài chính tham gia vụ rửa tiền cho băng đảng Mexico. Sau khi phi vụ gặp sự cố, anh đưa gia đình từ Chicago đến một khu nghỉ dưỡng mùa hè ở núi Ozarks (bang Missouri, Mỹ) để sinh sống. Trong lúc cố trả món nợ cho nhóm Mexico, gia đình anh lại vướng vào các hoạt động của các băng đảng địa phương. Loạt phim hình sự pha tâm lý duy trì sức hút sau hai mùa đầu, thắng hai giải Emmy năm 2019 ở hạng mục nữ phụ (Julia Garner) và đạo diễn (Jason Bateman). Ân Nguyễn