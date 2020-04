Loạt sao quốc tế hủy ra mắt album, tour diễn

Lady Gaga, Justin Bieber, Elton John... lùi kế hoạch lưu diễn và lịch phát hành album mới giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Theo Billboard, Sam Smith hoãn kế hoạch phát hành album phòng thu thứ ba, dự kiến ra mắt vào ngày 1/5. Tên album ban đầu - To Die For - cũng được thông báo thay đổi. Trên Instagram cá nhân, Sam viết: "Mấy tuần gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy tiêu đề album cũng như kế hoạch phát hành sắp tới không phù hợp. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành album, thay đổi và bổ sung vài điều quan trọng". Trước đó, ngày 14/2, Sam phát hành MV To Die For với nội dung vì yêu có thể hy sinh tất cả.

'To Die For'- Sam Smith MV "To Die For" - Sam Smith. Video: Youtube.

Lady Gaga cũng hoãn ngày phát hành album phòng thu thứ sáu Chromatica. Dù coi nghệ thuật là phương tiện mang lại niềm vui và hàn gắn tinh thần, Lady Gaga thấy việc ra album trong đại dịch không phù hợp. Giọng ca Born This Way chia sẻ trên Instagram: "Tôi mong thời gian này chúng ta sẽ tập trung tìm ra cách giải quyết. Mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc y bác sĩ có đủ thiết bị y tế cần thiết, những đứa trẻ phụ thuộc bữa ăn ở trường tư có đủ sự giúp đỡ và chúng ta giúp những người bị ảnh hưởng tài chính vì đại dịch, điều đó rất có ý nghĩa với tôi". Nữ ca sĩ động viên người hâm mộ giữ gìn sức khỏe và thực hiện cách ly xã hội để phòng tránh dịch.

Lady Gaga - Stupid Love MV "Stupid Love" - đĩa đơn mở đường cho album "Chromatica" của Lady Gaga. Video: Youtube.

Covid-19 cũng ảnh hưởng đến các tour lưu diễn của nghệ sĩ. Đầu tháng 3, Justin Bieber chuẩn bị cho tour quảng bá cho album mới nhất - Changes, kéo dài từ ngày 15/4 đến 26/9. Khi đó, lệnh cách ly xã hội chưa ban hành tại Mỹ, nhưng Justin buộc phải thay đổi sân khấu sang các địa điểm quy mô nhỏ hơn vì vé bán ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Ngày 1/4, theo Billboard, chuyến lưu diễn bị hoãn vô thời hạn. Justin và vợ - Hailey Bieber - hiện về Canada tránh dịch.



Trong tháng 3, hàng loạt tour diễn được mong chờ của các nghệ sĩ trẻ cũng bị hủy: Maps Of The Soul: 7 của BTS, When We Fall Asleep, Where Do We Go? của Billie Eilish, Romance của Camila Cabello... Tour diễn Courage đánh dấu sự trở lại của Celine Dion, 17 show diễn cuối cùng Farewell Yellow Brick Road Tour trong sự nghiệp của Elton John cũng bị hoãn trong thời gian dài để đảm bảo an toàn cho khán giả. Lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ Coachella, lễ trao giải iHeart Radio Music Award, GLAAD Media Awards, Country Music Awards... - những sự kiện lớn diễn ra thường niên trong thời gian này - bị hủy bỏ.

Thu Thảo (Theo Billboard)