Loạt phim trực tuyến nổi bật tháng 4

"Sergio" kể về nhà ngoại giao nổi tiếng, "Extraction" quy tụ Chris Hemsworth... là các phim được trông đợi trên nền tảng trực tuyến tháng 4.

Love Wedding Repeat

Ngày chiếu: 10/4

Đơn vị: Netflix

Trailer Love Wedding Repeat

Tác phẩm tình cảm pha hài được trông đợi sau thành công của nhiều phim cùng thể loại trên Netflix, như Always Be My Maybe hay To All the Boys I've Loved Before. Jack (Sam Claflin đóng) chuẩn bị kỹ để em gái có hôn lễ hoàn hảo. Tuy nhiên, anh tình cờ chạm mặt người yêu cũ trong đám cưới, dẫn đến nhiều chuyện trớ trêu.

La vie scolaire (School Life)

Ngày chiếu: 10/4

Đơn vị: Netflix

La vie scolaire (School Life)

Phim của đạo diễn Mehdi Idir và Grand Corps Malade mang nội dung nhân văn, lấy bối cảnh một trong những khu nghèo nhất Paris (Pháp). Một cán bộ tư vấn học đường (Zita Hanrot) ít kinh nghiệm nhưng giàu nhiệt huyết, dành trọn tâm sức cho những học viên có hoàn cảnh đặc biệt, trong lúc đối mặt những khó khăn đời tư.

The Main Event

Ngày chiếu: 10/4

Đơn vị: Netflix

Trailer The Main Event

Tác phẩm do Jay Karas đạo diễn hướng đến những khán giả của môn đô vật Mỹ. Trong phim, một cậu bé 11 tuổi mơ ước thành siêu sao môn này nhưng không đủ thể chất, bị cười nhạo ở trường. Một ngày nọ, cậu phát hiện chiếc mặt nạ mang đến siêu sức mạnh, tốc độ cho người đeo.

Tigertail

Ngày chiếu: 10/4

Đơn vị: Netflix

Trailer Tigertail

Tác phẩm của Alan Yang kể về cuộc sống người Hoa ở Mỹ. Sau tuổi thơ khốn khó ở Đài Loan, Grover (Tzi Ma đóng) bỏ lại quê nhà, đến Mỹ sống cùng người phụ nữ ông chưa thân thiết. Khi con gái (Christine Ko đóng) đã lớn và cũng cứng rắn giống cha, Grover trải qua nhiều xung đột gia đình, cũng như ngẫm nghĩ về những quyết định trong đời mình.

Sergio

Ngày chiếu: 17/4

Đơn vị: Netflix

Ảnh: Netflix.

Tác phẩm tiểu sử về nhà ngoại giao Sérgio Vieira de Mello (Wagner Moura đóng) xoay quanh thời gian ông phải giải quyết một tình huống nguy hiểm ở Iraq. Sérgio (1948 - 2003) là người Brazil, làm việc cho Liên Hợp Quốc hơn 34 năm và từng được xem là ứng viên cho vị trí tổng thư ký tổ chức này. Ana de Armas - mỹ nữ đang được quan tâm khi tham gia phần mới về 007 - cũng góp mặt trong phim.

Selah and the Spades

Ngày chiếu: 17/4

Đơn vị: Amazon

Ảnh: Netflix.

Selah (Lovie Simone đóng) là nữ sinh ở Pennsylvania (Mỹ), đứng đầu một nhóm sinh viên gọi là Spades, bán chất kích thích cho học sinh. Cô muốn nâng đỡ một nữ sinh mới đến tên Paloma (Celeste O’Connor) nhưng dẫn đến bất hòa với bạn thân Maxxie (Jharrel Jerome). Ra mắt ở LHP Sundance (Mỹ) năm 2019, phim được khen về cách thể hiện mặt trái học đường, cũng như màn diễn xuất của Simone.

Extraction

Ngày chiếu: 24/4

Đơn vị: Netflix

Ảnh: Netflix

Anh em nhà Russo (đạo diễn Avengers: Endgame) đảm nhận biên kịch, còn "thần Thor" Chris Hemsworth đóng chính tác phẩm được trông đợi trong tháng 4. Hemsworth hóa thân Tyler Rake - một lính đánh thuê gan dạ không còn gì để mất, được thuê giải cứu con trai một ông trùm tội phạm. Tác phẩm được ghi hình ở nhiều nước châu Á như Ấn Độ, Thái Lan và Bangladesh.

Bad Education

Ngày chiếu: 25/4

Đơn vị: HBO

Trailer Bad Education

"Dị nhân Wolverine" Hugh Jackman tái xuất trong phim học đường dựa trên chuyện có thật. Anh hóa thân Frank - một cán bộ quản lý quyết tâm đưa trường mình đạt thành tích cao. Khi một chuyện bất ngờ xảy ra, Frank buộc phải dùng mọi cách để che đậy và bảo vệ trật tự trong trường. Ra mắt ở LHP Toronto (Canada) năm 2019, Bad Education nhận 89% đánh giá tích cực từ giới phê bình, trong đó Indiewire nhận định Jackman có vai diễn hay nhất kể từ The Prestige (của đạo diễn Nolan).

Dangerous Lies

Ngày chiếu: 30/4

Đơn vị: Netflix

Ảnh: Netflix.

Camila Mendes - sao trẻ nổi tiếng gần đây với series Riverdale - tái xuất trong tác phẩm kịch tính Dangerous Lies. Mendes hóa thân Katie - một cô gái nghèo chăm sóc sức khỏe cho người đàn ông giàu có. Khi qua đời, ông để lại cho Katie tài sản lớn. Dù không còn túng thiếu, cô gái đối mặt nhiều âm mưu, lời nói dối bủa vây.

Ân Nguyễn (video: Youtube)