Loạt phim siêu anh hùng hứa hẹn khuấy động năm 2020

"Black Widow" là dự án siêu anh hùng lớn của Marvel trong năm 2020, còn "Birds of Prey", "Wonder Woman 1984" xoay những nhân vật nữ được yêu mến.

Birds of Prey

Ngày khởi chiếu: 7/2 (ở Việt Nam)

Do được hâm mộ từ Suicide Squad (2016), nữ quái nhân Harley Quinn (Margot Robbie) trở thành nhân vật chính trong Birds of Grey. Trong phim, cô cùng nhóm siêu tội phạm nữ bảo vệ một cô gái trẻ khỏi tên trùm Black Mask (Ewan McGregor đóng). Đây là tác phẩm thứ tám trong Vũ trụ Điện ảnh DC - đối trọng chính của Marvel trong dòng phim siêu anh hùng.

Bloodshot

Ngày khởi chiếu: 13/3 (ở Mỹ)

Dự án gây chú ý khi quy tụ Vin Diesel - nam chính của loạt Fast & Furious - và Eiza González, sao nữ nóng bỏng được chú ý gần đây trong Hobbs & Shaw. Phim kể về Ray (Diesel đóng) - người đàn ông bị sát hại cùng vợ - được một nhóm khoa học gia hồi sinh. Từ đó, anh trở thành cỗ máy giết chóc công nghệ cao có biệt hiệu Bloodshot, đồng thời mất ký ức.

The New Mutants

Ngày khởi chiếu: 3/4 (ở Mỹ)

Tác phẩm của đạo diễn Josh Boone cũng thuộc Vũ trụ Điện ảnh X-Men nhưng không nằm trong mạch chính. Thay vì theo công thức "người hùng cứu thế giới", The New Mutants pha trộn yếu tố phim kinh dị, kể về những người đột biến bị giam cầm trong một cơ sở bí mật, khám phá ra năng lực đặc biệt của mình và cố trốn thoát. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt và Alice Braga.

Black Widow

Ngày khởi chiếu: 30/4 (ở Việt Nam)

Tác phẩm được xem là dự án trọng điểm của Marvel năm nay, đồng thời là lần đầu Black Widow (Scarlet Johansson đóng) có phim riêng sau nhiều năm là vai phụ. Mốc thời gian trong phim là sau Captain America: Civil War (2016), khi các anh hùng vừa trải qua cuộc đấu đá nội bộ. Do một nhiệm vụ chưa rõ, Black Widow phải quay lại hợp tác những người quen cũ như Yelena (Florence Pugh), Malena (Rachel Weisz) và Alexei (David Harbour).

Độ thu hút của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, tên tuổi của Scarlett Johansson khiến tác phẩm giàu triển vọng ở phòng vé. Đây cũng có thể là lần cuối minh tinh đảm nhận vai này, bởi nhân vật của cô đã chết ở mạch chính của loạt phim (trong Avengers: Endgame).

Wonder Woman 1984

Ngày khởi chiếu: 5/6 (ở Việt Nam)

Hồi tháng 12, trailer Wonder Woman 1984 thu hút đến 23 triệu lượt xem trên Youtube cùng hàng nghìn bình luận về trang phục, năng lực nhân vật. Điều đó cho thấy sức hút của nhân vật do Gal Gadot đóng vẫn rất lớn ba năm sau phim trước - Wonder Woman (2017). Trong phim mới, cô đối đầu ông trùm Maxwell Lord (Pedro Pascal), đồng thời tái hợp bạn trai Steve Trevor (Chris Pine đóng) - người hồi sinh bí ẩn sau cái chết hàng chục năm trước.

Morbius

Ngày khởi chiếu: 31/7 (ở Mỹ)

Tạo hình nhân vật trong truyện tranh gốc (của Marvel).

Tác phẩm nằm trong kế hoạch lớn của hãng Sony nhằm phát triển vũ trụ điện ảnh quanh các siêu anh hùng mà họ còn giữ bản quyền. Tài tử Jared Leto hóa thân Michael Morbius - một khoa học gia mắc chứng bệnh hiếm về máu. Khi tự chữa trị, anh vô tình có năng lực giống ma cà rồng. Hãng Sony định vị đây là bom tấn mùa hè với ngày chiếu dự kiến của phim là 31/7 (ở Mỹ).

Venom 2

Ngày khởi chiếu: 2/10

Hai năm sau khi phần đầu thắng lớn với 856 triệu USD toàn cầu, Venom 2 sẽ ra mắt, cũng với Tom Hardy đóng chính. Anh hóa thân Eddie Brock - nhà báo bị gắn liền với một thực thể từ không gian - trở thành quái vật Venom. Kẻ thù chính trong Venom trong tập này là Carnage (Woody Harrelson đóng) - một tên sát nhân hàng loạt cũng trở thành quái vật.

The Eternals

Ngày khởi chiếu: 6/11 (ở Mỹ)

Angelina Jolie trong buổi giới thiệu phim "The Eternals". Ảnh: AFP.

Dự án của đạo diễn Chloé Zhao cũng thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, gây tò mò với các nhân vật chưa được biết đến nhiều. Phim xoay quanh Eternals - những cá thể ngoài hành tinh có siêu năng lực, bảo vệ Trái đất hàng nghìn năm. Phim quy tụ nhiều tên tuổi như Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden và Kit Harington. Theo Variety, đây là tác phẩm quan trọng của Marvel để chuyển đổi sang giai đoạn hậu Avengers: Endgame.

