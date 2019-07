Loạt phim nổi bật trong 18 năm sự nghiệp của tài tử Gong Yoo

"Yêu tinh" (Goblin: The Great and Lonely God) là dự án lãng mạn, giả tưởng của đài cáp tvN. Nội dung xoay quanh cuộc đời Kim Shin (Gong Yoo) - một yêu tinh bất tử. Cuộc sống trường tồn mấy trăm năm khiến anh mệt mỏi. Chỉ khi phải lòng nữ sinh đại học (Kim Go Eun đóng), anh mới tìm ra lý tưởng sống và tìm mọi cách níu kéo thời gian ở bên cô. Tác phẩm chứa đựng thông điệp nhân văn, buồn nhưng đẹp của những người đưa tiễn linh hồn người chết. Gong Yoo được trao giải Diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards nhờ vai diễn này.