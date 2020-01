Loạt phim hoạt hình triển vọng năm 2020

"Onward", "Scoob!" và "Soul" thuộc nhóm những phim hoạt hình được khán giả chờ đợi nhất năm nay.

Onward

Ngày khởi chiếu: 6/3 (ở Mỹ)

Pixar làm hoạt hình về yêu tinh trong Onward Trailer phim.

Sau Toy Story 4, Pixar tiếp tục ra mắt Onward, có Chris Pratt và Tom Holland lồng tiếng. Phim xây dựng dựa trên câu chuyện gia đình của đạo diễn Dan Scanlon (người đứng sau thành công của Monsters University). Onward kể về cuộc phiêu lưu của hai anh em yêu tinh Ian và Barley nhằm tìm kiếm các ma thuật còn sót lại trên thế giới. Vốn mồ côi cha từ nhỏ, hai thiếu niên luôn mong ước gặp lại người cha quá cố và tin rằng phép thuật là chìa khóa thực hiện những ước mong của mình.

Trolls World Tour

Ngày khởi chiếu: 17/4 (ở Mỹ)

Trailer Trolls World Tour Trailer phim.

Trong năm nay, hãng DreamWorks sẽ tung Trolls World Tour, phần tiếp theo của bộ phim Trolls (2016). Nội dung phim nối tiếp những sự kiện ở phần một khi Poppy và Branch phát hiện ra họ là một trong số sáu bộ tộc Troll cư trú ở sáu vùng đất khác nhau. Mỗi bộ tộc lại tận hiến cho một thể loại nhạc khác nhau gồm Pop, Funk, Classical, Techno, Country và Rock. Trolls World Tour quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng hùng hậu với những gương mặt nổi tiếng như Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Kelly Clarkson, Sam Rockwell, Gwen Stefani và Jamie Dornan.

Scoob!

Ngày khởi chiếu: 15/5 (ở Mỹ)

Trailer Scoob! Trailer phim.

Scooby-Doo là một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng với nhiều bản phim hoạt hình dài tập, phim điện ảnh và truyền hình. Năm nay, Warner Bros. quyết định khởi động lại loạt phim về chú chó và đội thám tử "săn ma" với tập phim Scoob!. Nội dung phim là cuộc gặp gỡ "định mệnh" của Scooby-Doo và người bạn thân thiết Shaggy từ ngày còn thơ bé. Scooby vốn chỉ là chú chó hoang, lang thang trên bờ biển, tình cờ được Shaggy bắt gặp và nhận nuôi. Tình bạn đẹp nảy nở và là khởi đầu của một hành trình thú vị phía trước.

The Spongebob Movie: Sponge on the Run

Ngày khởi chiếu: 22/5 (ở Mỹ)

The Spongebob Movie: Sponge on the Run Trailer phim.

The Spongebob Movie: Sponge on the Run là phim dài thứ ba về anh chàng bọt biển vui tính. Cũng giống như Scoob!, tác phẩm có nhiều chi tiết hé lộ nguồn gốc của nhân vật chính. The Spongebob Movie: Sponge on the Run sẽ là bộ phim hoạt hình có sự kết hợp giữa những cảnh đồ họa 3D và một số cảnh quay với diễn viên thật đóng. Bên cạnh dàn diễn viên lồng tiếng, phim còn có sự xuất hiện của Keanu Reeves, Snoop Dogg và Awkwafina trong các vai khách mời.

Soul

Ngày khởi chiếu: 17/6 (ở Mỹ)

Trailer Soul

Sau Onward, Soul là bộ phim với kịch bản gốc thứ hai của Pixar trong năm 2020. Nhân vật chính là Joe Gardner, một giáo viên trung học tại thành phố New York, ấp ủ tình yêu mãnh liệt dành cho jazz. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một tai nạn trớ trêu tách rời linh hồn và thể xác của ông. Linh hồn của Joe tỉnh dậy tại một trung tâm nơi những linh hồn khác đang rèn luyện chuẩn bị cho kiếp người mới. Soul do Peter Docter - trưởng nhóm sáng tạo mới của Pixar - thực hiện.

Minions: The Rise of Gru

Ngày khởi chiếu: 3/7 (ở Mỹ)

Gru (giữa) và các minion. Ảnh: Universal.

Đây là phần tiếp theo của bộ phim ngoại truyện Minions (2015) thuộc thương hiệu Despicable Me rất thành công của xưởng phim hoạt hình Illumination. Nội dung tập này là về nguồn gốc ác nhân Gru, đồng thời giải đáp thắc mắc về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Gru và nhóm Minions. Minions: The Rise of Gru do bộ đôi đạo diễn Kyle Balda và Brad Ableson thực hiện. Steve Carell cũng tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Gru.

Raya and the Last Dragon

Ngày khởi chiếu: 25/11 (ở Mỹ)

Ảnh: Disney.

Raya and the Last Dragon là bộ phim thứ 59 của Walt Disney Animation Studios. Đây cũng là tác phẩm đầu tay trên cương vị đạo diễn của bộ đôi Paul Briggs và Dean Wellins, hai họa sĩ kịch bản phân cảnh của Disney. Ban đầu, phim có tên Dragon Empire nhưng sau đó được đổi thành Raya and the Last Dragon. Cassie Steele và Awkwafina sẽ là những diễn viên lồng tiếng cho hai nhân vật chính trong phim. Bối cảnh của Raya and the Last Dragon là vương quốc bí ẩn Kumandra. Ở đó, một chiến binh có tên Raya đang tìm kiếm con rồng cuối cùng còn tồn tại trên thế giới.

The Croods 2

Ngày khởi chiếu: 23/12 (ở Mỹ)

Ảnh: DreamWorks.

Đây là phim thứ hai của DreamWorks trong năm 2020, sau Trolls World Tour. The Croods 2 nối tiếp những sự kiện xảy ra ở phần một. Lúc này, nhà Croods đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ khi họ rời hang - một gia đình khác có tên Bettermans, khẳng định họ vượt trội hơn. Nicolas Cage, Emma Stone và Ryan Reynolds trở lại lồng tiếng cho các nhân vật của mình, bên cạnh những gương mặt mới gồm Kelly Marrie Tran, Leslie Mann và Peter Dinklage.

Thanh Hải