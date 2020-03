Loạt phim cũ hút fan trở lại

"Titanic", "Friends", "Hạ cánh nơi anh" hay "Hoàn Châu cách cách"... là những phim được báo chí quốc tế gợi ý, nhiều khán giả xem lại.

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động giải trí bị "đóng băng", nhiều nhà hát và rạp phim trên thế giới đóng cửa... dẫn đến nhu cầu xem trực tuyến, truyền hình tăng cao. Nhiều chuyên trang giải trí thế giới gợi ý khán giả thưởng thức các thước phim kinh điển. Các fan cũng tìm xem lại loạt dự án điện ảnh lẫn truyền hình nổi tiếng.

Titanic (Mỹ, 1997)

Peter Bradshaw - cây bút bình phim của The Guardian - cho rằng bom tấn Titanic là tác phẩm đáng xem nhất cho người đang phải cách ly thời dịch. Phim do James Cameron đạo diễn, dựa trên câu chuyện có thật từ vụ đắm tàu RMS Titanic ngày 10/4/1912. Leonardo Dicaprio thủ vai Jack, còn Kate Winslet hóa thân Rose - thuộc hai tầng lớp khác nhau nhưng yêu sau đắm trên chuyến tàu xấu số.

Titanic lọt top phim điện ảnh ăn khách mọi thời, đoạt nhiều giải Oscar và ảnh hưởng lớn đến văn hoá đại chúng. Nhạc nền My heart will go on do minh tinh Celine Dion thể hiện được nhiều thế hệ khán giả yêu thích, là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời.

Cảnh trên boong tàu Titanic Cảnh kinh điển của cặp chính. Video: 20th Century Fox.

The Devil Wears Prada (Mỹ, 2006)

Phim điện ảnh The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích đồ hiệu) thuộc thể loại chính kịch hài hước, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger. Phim đạt doanh thu hơn 320 triệu USD - gấp chín lần kinh phí sản xuất - nhận hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng khác.

Nhan sắc Anne Hathaway trên màn ảnh qua 16 năm_The Devil Wears Prada Diễn viên Anne Hathaway trong phim "The Devil Wears Prada". Video: 20th Century Fox.

Nội dung xoay quanh hậu trường một tòa soạn thời trang hư cấu ở New York. Nhân vật chính Andrea (Anne Hathaway đóng) - một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Northwestern - may mắn trở thành trợ lý cho tổng biên tập quyền lực. Từ cô gái không quá chú trọng việc ăn mặc, Andrea bị cuốn theo vòng xoáy điên đảo không ngừng của làng thời trang, những yêu cầu khắt khe của bà chủ Miranda - nhân vật được lấy nguyên mẫu từ tổng biên tập Anna Wintour của tờ Vogue... Tác phẩm còn hé lộ "thâm cung bí sử" của làng thời trang và truyền thông điệp sống tích cực với nhiều người trẻ.

Friends (Mỹ, 1994)

Sitcom Friends được fan tìm xem nhiều nhờ nội dung hài hước, gẫn gũi với đời sống thường nhật. Theo NY Times, series vẫn tạo sức hút mạnh mẽ với đông đảo khán giả thế giới, là chương trình nổi tiếng nhất trên hệ thống Netflix dù phát hành từ 26 năm trước. Phim lên sóng NBC lần đầu vào ngày 22/9/1994, kết thúc ngày 6/5/2004, được xem là tượng đài của dòng phim sitcom (situation comedy - hài tình huống).

Nội dung khai thác mối quan hệ tình cảm, công việc của nhóm sáu người bạn sinh sống và làm việc tại Manhattan, New York (Mỹ) gồm: Joey, Rachel, Monica, Ross và Chandler Bing, Phoebe Buffay. Trong đó, những lần chia tay rồi tái hợp của Ross (David Schwimmer) và Rachel (Jennifer Aniston) trở thành điểm nhấn suốt 10 mùa phim.

Matthew Perry trong Friends Video: NBC.

Theo tờ Deadline, kênh HBO mới đây đạt thỏa thuận với dàn nhân vật chính, làm một tập dài (khoảng 60 phút) kể tiếp câu chuyện sau 10 mùa. Đây là dự án kỷ niệm 25 năm tác phẩm phát sóng, đồng thời hy vọng lôi kéo khán giả sử dụng dịch vụ phim trực tuyến mới HBO Max.

Hạ cánh nơi anh (Hàn Quốc, 2019)

Tại Hàn Quốc, lượng truy cập phim truyền hình nhiều hơn điện ảnh. Trong đó, lượt xem Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) vẫn tăng cao trên các web trong và ngoài Hàn. Theo Hancinema, dù kết thúc gần một tháng, tác phẩm vẫn vẫn để lại nhiều cảm xúc, dư âm trong lòng khán giả châu Á. Hyun Bin, Son Ye Jin và dàn diễn viên phụ được truyền thông lẫn fan nhắc tên với tần suất dày đặc.

Phim kể chuyện tình lãng mạn của chàng sĩ quan Bắc Hàn - Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng) và tài phiệt người Hàn Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Họ vượt qua nhiều khó khăn, cách trở lẫn rào cản chính trị hai nước để nuôi dưỡng ngọn lửa tình và hy vọng vào tương lai. Tác phẩm cũng khéo léo lồng ghép thông điệp hòa bình, giá trị nhân văn qua những chi tiết đắt giá.

Kết 'Hạ cánh nơi anh' hợp lý nhưng tiếc nuối Hạ cánh nơi anh" là phim có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử đài tvN, với 21,7%. Video: tvN.

Reply 1988 (Hàn Quốc, 2015)

Trên Pann, Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988, gồm 20 tập) được fan bình chọn hay nhất Hàn Quốc mọi thời. Nội dung đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kể về thanh xuân của nhóm bạn thân năm người (bốn trai, một gái) và các gia đình ở khu phố Ssangmun Dong (Seoul, Hàn Quốc). Từ đầu đến cuối, người xem phải đi tìm đáp án cho bài toán: chồng của nữ chính Duk Sun là ai trong bốn chàng trai lớn lên bên cô từ nhỏ. Bên cạnh đó, tác phẩm còn ca ngợi tình cảm gia đình, quan hệ xóm giềng, tình bạn và những rung động đầu đời.

Hyeri - Reply 1988 Cảnh tổ chức sinh nhật của gia đình họ Sung. Video: tvN.

Tình yêu trong sáng (Hàn Quốc, 2000)

Phim truyền hình Tình yêu trong sáng (All about eve) xoay quanh hành trình chinh phục sự nghiệp và tình yêu của hai cô gái xinh đẹp - Jin Sun Mi (Chae Rim) và Huh Young Mi (Kim So Yeon). Young Mi vốn bản chất lương thiện nhưng vì đố kỵ nên đánh mất công việc lẫn chàng trai hết mực yêu thương mình. Trong khi đó Sun Mi thăng hoa sự nghiệp, hạnh phúc bên người yêu giàu có. Phim Jang Dong Gun, Han Jae Suk, Kim So Yeon và Chae Rim vang danh châu Á.

Chae Rim và Jang Dong Gun trong 'Tình yêu trong sáng' Chae Rim và Jang Dong Gun trong "Tình yêu trong sáng". Video: MBC.

Hoàn Châu cách cách (1997)

Trên các web phim Hoa ngữ, ba phần phim Hoàn Châu cách cách được nhiều khán giả tìm xem lại. Phim do Đài Loan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, giúp Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng... trở thành những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp giải trí đại lục.

Nhạc phim 'Chàng là gió, thiếp là cát' trong 'Hoàn châu cách cách' Nhạc phim 'Chàng là gió, thiếp là cát' trong "Hoàn châu cách cách". Phần một sản xuất năm 1997, phát sóng năm 1998. Phần hai chiếu năm 1999 và phần ba ra mắt năm 2003.

Phim xoay quanh cuộc đời hai nàng công chúa đến từ dân gian Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy. Họ được vua cha yêu thương, chiều chuộng nhưng đối mặt đầy rẫy đấu đá, hiểm nguy chốn hậu cung. Bên cạnh hai cách cách luôn có sự giúp đỡ của bằng hữu và Ngũ A Ca, Phúc Nhĩ Khang... Tác phẩm để lại nhiều ấn tượng đẹp với thế hệ 7x, 8x châu Á.

Muốn gặp anh (Đài Loan, 2019)

Muốn gặp anh (Someday or one day) được khán giả đánh giá hay nhất truyền hình Đài Loan năm 2019, lọt top xem lại nhiều suốt hai tháng qua. Phim gồm 13 tập, chiếu trên kênh Trung Thị, được trang Douban chấm 9,2 điểm.

Phim 'Muốn gặp anh' Nhạc nền "Shi Shi" gây sốt với hơn 1,6 triệu lượt nghe trên Youtube. Video: Rock Records.

Nội dung đan xen quá khứ và thực tại, giữa ranh giới sự sống và cái chết của hai cặp tình nhân có ngoại hình giống hệt nhau. Năm 2019, Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) đau khổ vì bạn trai Vương Thuyên Thắng (Hứa Quang Hán) qua đời. Một lần tình cờ, cô nhìn thấy tấm ảnh cũ của Tuyên Thắng, bên anh là cô gái giống mình nhưng khác cách mặc. Cô quyết định tìm kiếm sự thật và phát hiện ra cô gái trong ảnh là Trần Vận Như, thiếu nữ đã chết vào mùa hạ năm 1999.

Linda Linda Linda (Nhật Bản 2005)

Tại Nhật, các phim học đường được khán giả tìm xem nhiều, trong đó có Linda Linda Linda, do Nobuhiro Yamashita đạo diễn. Tên tác phẩm lấy từ bản hit của nhóm nhạc Blue Hearts, đứng đầu danh sách "Phim Nhật xuất sắc thế kỷ 21" của tờ IndieWire, do các nhà phê bình phim Hollywood bình chọn.

Chuyện phim xoay quanh nhóm nữ sinh trung học ở ngoại ô Tokyo. Họ buộc phải tìm ca sĩ chính cho nhóm trước ba ngày nhạc hội ở trường diễn ra. Sau nhiều tranh cãi, họ quyết định chọn du học sinh người Hàn - vẫn chưa sõi tiếng tiếng Nhật - hát chính. Quá trình tập luyện có nhiều cảnh dở khóc dở cười, các nữ sinh dần hiểu nhau và gắn kết hơn. hiểu nhau hơn và tình bạn xuyên quốc gia thêm thắm thiết.

​Linda Linda Linda Video: Covers&Co.

Ima, Ai ni Yukimasu (Nhật Bản, 2004)

Ima, Ai ni Yukimasu (Về bên anh) dựa trên tiểu thuyết đình đám cùng tên của Takuji Ichikawa, do Nobuhiro Doi đạo diễn. Phim thu hút khán giả khi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 17, thu về 46 triệu USD khi công chiếu trong và ngoài Nhật Bản. Be with you - phiên bản Hàn do Son Ye Jin, So Ju Sub đóng chính - cũng gây sốt với khán giả châu Á.

Sau cái chết của vợ Mio (Yuko Takeuchi đóng), Takumi (Shido Nakamura) lặng lẽ sống cùng con trai 6 tuổi. Cậu bé luôn nhớ lời hứa mẹ sẽ trở về khi mùa mưa tới. Trong ngày giỗ đầu Mio, khi dạo trong rừng, hai cha con tình cờ gặp một cô gái có vẻ ngoài giống Mio. Cô gái không biết mình là ai, đến từ đâu.

Ima, Ai ni Yukimasu Video: Toho.

Thanh An tổng hợp