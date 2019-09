Nghệ sĩ cải lương Linh Tâm từ Mỹ về TP HCM diễn lại vai làm nên tên tuổi của anh trong tuồng "Dương Quý Phi".

Trong tác phẩm, anh đóng vai thái giám tổng quản Triệu Quân Tường, diễn cặp với Mai Phi (Thanh Hằng đóng) - thứ hậu của Đường Minh Hoàng. Đây là một trong những vai tâm đắc của anh vào thập niên 1990. "Ngày đó, cũng với vai này, tôi diễn chung Vũ Linh, Kim Tử Long, Cẩm Thu, Thanh Thanh Tâm... Phiên bản mới có sự thay đổi lớn về dàn diễn viên nhưng tôi háo hức như thuở nào", Linh Tâm kể.

Nghệ sĩ Linh Tâm (phải) bên Thanh Hằng trong buổi tập tuồng. Ảnh: LT.

Theo nghệ sĩ, dù phát triển khó khăn, nghệ sĩ, khán giả luôn quan tâm đến sự phát triển của bộ môn cải lương. Anh muốn góp phần vực dậy tuồng cổ trong nước. Với vở mới, anh tự bỏ tiền mua vé máy bay, về nước trong nửa tháng tập tuồng với các đồng nghiệp. Năm 2018, anh từng tham gia vở Đời cô Lựu (Gia Bảo đạo diễn) tại TP HCM.

Linh Tâm kể ở Mỹ, anh vẫn chạy show hàng tuần. Các nghệ sĩ quy tụ một nhóm năm đến sáu người, xây dựng vở phục vụ khán giả. Ở tuổi 57, anh thường xuyên tập luyện để giữ giọng. Anh tự làm phòng thu riêng ở nhà, làm nơi cho anh em nghệ sĩ Việt Nam giao lưu. "Tôi sống ở miền Nam California - nơi nhiều người Việt mê cải lương nên cuộc sống không mấy khó khăn", anh kể.

Nghệ sĩ Linh Tâm về nước diễn tuồng cổ Linh Tâm, Thanh Hằng tập tuồng trong trích đoạn "Dương Quý Phi". Video: Mai Nhật.

Linh Tâm tên thật Võ Văn Tâm, sinh năm 1962. Bảy tuổi, anh được cậu ruột là nhạc công dạy làm quen với đờn ca tài tử. Giọng ca khỏe khoắn, vẻ điển trai của cậu bé Tâm khiến nghệ sĩ Ánh Loan - cựu diễn viên đoàn Kim Chưởng - chú ý, nhận làm con nuôi, đặt nghệ danh là Linh Tâm.

Linh Tâm ban đầu là diễn viên của Đoàn Văn công An Giang. Khi được mời về đoàn Sông Hàn, đóng cặp với Cẩm Thu, tên tuổi của Linh Tâm thực sự tỏa sáng. Anh nổi tiếng ở vai phản diện trong các vở: Giũ áo bụi đời, Đèn khuya, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Người không cô đơn... Đầu thập niên 1980, Linh Tâm - Cẩm Thu là một trong những cặp đào kép tạo nên cơn sốt vé ở các điểm diễn miền Tây. Họ kết hôn năm 1982, gắn bó với nhau gần 30 năm thì chia tay.

* Nghệ sĩ Linh Tâm: 'Tôi mất nhiều năm để vượt qua cú sốc ly hôn'

Vở Dương Quý Phi (soạn giả: Thế Châu) kể về cuộc đời Dương Ngọc Hoàn. Khi được sắc phong thành quý phi, nàng lén lút vụng trộm với An Lộc Sơn sau lưng Đường Minh Hoàng. Mối tình đẩy nàng vào bi kịch bị xử tử. Ngọc Huyền, Tú Sương thay nhau diễn vai Dương Quý Phi. Kim Tử Long vào vai An Lộc Sơn. Vũ Luân vào vai Đường Minh Hoàng. Gia Bảo, ca sĩ Quốc Đại, diễn viên hài Thu Trang... cũng tham gia vở. Tác phẩm do Gia Bảo và NSƯT Vũ Luân dàn dựng, thuộc chuỗi chương trình Tài danh đất Việt, diễn tối 21/9 tại TP HCM.

Mai Nhật