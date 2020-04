Thứ năm, 2/4/2020, 12:15 (GMT+7)

Lindsay Lohan tái xuất làng nhạc sau 12 năm

MỹSao "Mean Girls" Lindsay Lohan tiết lộ một phần ca khúc mới "Back To Me", cho biết trở lại ca hát sau 12 năm.

Cô viết trên Instagram: "Ca khúc nói về việc tìm lại và chấp nhận con người thật của mình, dập tắt những lời đàm tiếu và quên đi quá khứ. Sống và tận hưởng hiện tại. Back To Me sẽ được phát hành ngày 3/4". Nữ diễn viên cũng xóa toàn bộ bài viết trên mạng xã hội trước khi tung ca khúc mới. Lindsay Lohan - Back To Me Một đoạn ca khúc "Back To Me". Video: Twitter. Lindsay Lohan dành nhiều thời gian tại phòng thu từ tháng 6/2019, bắt tay sản xuất các ca khúc mới. Cô từng thành công với hai album Speak (năm 2004) và A Little More Personal (năm 2005), có doanh số hơn một triệu bản tại Mỹ. Sản phẩm âm nhạc gần nhất của cô là ca khúc Bossy phát hành năm 2008, đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot Dance Club Play. Lindsay Lohan, 32 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm ba tuổi. Cô kiếm hàng triệu USD với những dự án điện ảnh từ tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành, Lindsay góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán rượu. Từ năm 2007, cô ngập trong các scandal tại Hollywood. Khán giả chỉ còn nhớ đến Lindsay là ngôi sao không biết kiểm soát cuộc sống, luôn gặp rắc rối, nghiện rượu, ma túy và từng lĩnh án tù. Từ năm 2015, Lindsay Lohan chuyển sang Anh định cư. Năm 2016, cô chuyển tới Hy Lạp mở quán bar. Tháng 1, cô hợp tác với kênh MTV, thực hiện chương trình truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club, nói về những bữa tiệc cô tổ chức tại đây. "Người ta thường soi mói việc tôi đến quán bar. Vì vậy tôi quyết định tự mở một quán cho riêng mình", diễn viên nói. Sau đó, cô hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Cô trở lại Mỹ đầu năm 2019 sau khi chương trình bị hủy phát sóng. *Nhan sắc Lindsay Lohan qua 30 năm Lindsay Lohan chụp hình thời trang năm 2008 Lindsay Lohan chụp hình thời trang năm 2008. Video: Bazaar. Đạt Phan (theo People)