Liên hoan phim Cannes 2018 tôn vinh kiệt tác 50 tuổi của Kubrick

Sự kiện diễn ra ngày 12/5, thuộc chương trình Cannes Classics trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes (Pháp). Một phiên bản phim khổ 70 mm của 2001: A Space Odyssey sẽ được trình chiếu. Trên Variety, Christopher Nolan cho biết rất vinh dự khi được giới thiệu phim kinh điển có ý nghĩa lớn với anh. Còn Christiane Kubrick - vợ đạo diễn quá cố Stanley Kubrick - bày tỏ: "Nếu còn sống, Stanley cũng sẽ rất hâm mộ phim của Nolan. Tôi đại diện gia đình cảm ơn anh ấy vì đã ủng hộ tác phẩm".

* Trailer phim

Trailer 2001: A Space Odyssey 2001: A Space Odyssey ra đời năm 1968, mượn một chuyến đi đến Sao Mộc để phản ánh chủ nghĩa hiện sinh, bản chất sự sống, sự tiến hóa của nhân loại và trí tuệ nhân tạo. Tác phẩm được xem như kiệt tác, nằm trong top 10 phim hay nhất lịch sử điện ảnh của nhiều tạp chí và tổ chức. Viện Phim Mỹ (American Film Institute) chọn đây là tác phẩm phim khoa học viễn tưởng vĩ đại nhất mọi thời.

Poster "2001: A Space Odyssey" ở Liên hoan phim Cannes 2018.

Trong phim ngắn Standing on the Shoulders of Kubrick: The Legacy of 2001, Steven Spielberg nói tác phẩm là "cú nổ lớn" cho thế hệ của ông, còn George Lucas (đạo diễn Star Wars) gọi Kubrick là "nhà làm phim đứng đầu trong các nhà làm phim". Ridley Scott thì cho rằng đây là tượng đài không thể vượt qua của thể loại khoa học viễn tưởng. Trong dòng chảy của điện ảnh Mỹ, 2001: A Space Odyssey khai mở trào lưu các phim khoa học viễn tưởng vào thập niên 1970 - 1980.

Stanley Kubrick (thứ hai từ phải sang) trên phim trường.

Stanley Kubrick nhiều lần từ chối giải thích cụ thể về phim, đồng thời nhấn mạnh rằng muốn truyền tải ý nghĩa thông qua hình ảnh chứ không phải lời nói. Sau khi hoàn tất phim, đạo diễn huyền thoại cho tiêu hủy gần như toàn bộ các đạo cụ, mô hình và bản thiết kế sản xuất. Nhiều thập niên sau, các học giả vẫn tiếp tục tranh luận về ý nghĩa tác phẩm, đưa ra nghiên cứu dựa trên quan điểm tôn giáo, triết học, xã hội học...

Liên hoan phim Cannes lần 71 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 19/5. Cate Blanchett - diễn viên Australia - là chủ tịch ban giám khảo.

