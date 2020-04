Lịch chiếu mới loạt bom tấn Marvel

"Black Widow" sẽ ra mắt gần cuối năm, còn hai phim khác khởi chiếu năm 2021.

Nửa tháng sau khi hủy lịch một số phim năm nay, Disney công bố ngày khởi chiếu mới. Black Widow ra mắt vào ngày 6/11, gia nhập đường đua phòng vé cuối năm ở Mỹ. Đây cũng là tác phẩm duy nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm nay, sau nhiều năm ra mắt từ hai đến ba phim. Trang Hollywood Reporter hy vọng đến tháng 11, khán giả có thể thoải mái hơn sau dịch bệnh và hướng đến nội dung giải trí trên màn bạc.

Trailer Black Widow "Black Widow" kể về một cuộc phiêu lưu của nữ điệp viên Black Widow (Scarlett Johansson đóng), khi cô phải đối mặt nhiều bóng ma từ quá khứ. Video: Youtube.

The Eternals - tác phẩm có Angelina Jolie đóng, kể về một nhóm siêu nhân nguồn gốc bí ẩn - khởi chiếu ngày 12/2/2021 (tức mùng Một Tết Nguyên đán ở các nước Á Đông). Còn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - xoay quanh siêu anh hùng gốc Á - sẽ ra mắt ngày 7/5/2021, mở màn cho mùa phim hè. Hai tác phẩm này được kỳ vọng giới thiệu các nhân vật mới cho đế chế màn ảnh Marvel, sau khi một số anh hùng cũ ra đi.

Doctor Strange 2 chiếu ngày 5/11/2021, Thor 4 và Captain Marvel 2 ra mắt năm 2022. Nhân vật chính trong các phim này từng tham gia trận chiến với Thanos trong Avengers: Endgame.

Lưu Diệc Phi tung chiêu trong Mulan Trailer "Mulan".

Ngoài Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Disney cũng thông báo Mulan sẽ khởi chiếu ngày 24/7. Theo Collider, quyết định này khá mạo hiểm, xét đến tình hình Covid-19. Vào tháng 7, nhiều nước có thể vẫn đang áp dụng cách biệt cộng đồng hoặc khán giả chưa an tâm đến rạp. Trước đó, Sony đã dời một loạt phim dự kiến chiếu tháng 7, còn Warner Bros. vẫn giữ lịch bom tấn Tenet vào ngày 17/7.

Ngoài ra, phim Artemis Fowl - có một số cảnh quay ở Việt Nam - sẽ ra mắt trên nền tảng trực tuyến Disney+, thay vì chiếu rạp như dự kiến. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Eoin Colfer, xoay quanh Artemis Fowl II (Ferdia Shaw đóng) - thiên tài 12 tuổi điều hành đế chế tội phạm của gia đình. Ở một cảnh, nhân vật cùng vệ sĩ Butler (Nonso Anozie) đến TPHCM để truy đuổi một yêu tinh đóng giả thầy thuốc.

Ân Nguyễn